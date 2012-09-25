سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با قرعه کشی انجام شده در فدراسیون فوتبال کشورمان، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در گروه دوم فصل جدید مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر کشور جای دارد.



همگروهی صبا با رقبای مدعی قهرمانی لیگ برتر



وی تصریح کرد: در حالی که تمرینات صبای قم از مدت ها قبل آغاز شده است، امسال رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه‌های کشور در چهار گروه هشت تیمی برگزار می‌شود و صبای قم در گروه دوم رقابت های لیگ برتر با حریفان خود مسابقه می دهد.



خازنی با اشاره به رقبای صبای قم در لیگ برتر این فصل، افزود: تیم نوجوانان صبای قم در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر نوجوانان کشور با تیم‌های فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، استقلال اهواز، شهرداری اندیمشک، سپاهان المپیک یاسوج، نفت و گاز گچساران و ذوب آهن اصفهان به رقابت می پردازد.



رقابت 32 تیم در هشت گروه چهار تیمی لیگ برتر نوجوانان



وی عنوان داشت: در پایان دیدارهای مقدماتی از هر گروه دو تیم به مرحله دوم صعود می‌کنند و مرحله دوم با رقابت هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می‌شود تا راه‌یافته‌ها به نیمه نهایی و سپس قهرمان این دوره از مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور مشخص شود.



مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم در ادامه با بیان اینکه صبا امسال چهارمین دوره متوالی حضور در لیگ برتر نوجوانان باشگاه های کشور را تجربه خواهد کرد، بیان کرد: در سه حضور قبلی، خوشبختانه تیم صبا با عملکرد خوب خود سهمیه قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور را حفظ کرد



وی با ابراز رضایت از نتایج این تیم در فصل قبل لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، اضافه کرد: با پایان دیدارهای مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با قرار گرفتن در میانه جدول در این مسابقات برای فصل آینده ماندنی شد.



حضور آینده داران فوتبال قم در ترکیب صبا



خازنی با بیان اینکه به سبب حضور در لیگ برتر به وجود استعدادهای بسیار خوب در فوتبال قم بیشتر پی بردیم، ادامه داد: حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور تجربه بسیار خوب و ارزشمندی است و هر دوره که از این بازی‌ها می گذرد، به وجود استعدادهای بسیار خوب در فوتبال استان قم بیشتر پی می بردیم.



وی تاکید کرد: قطعا در فصل جدید با تجربیاتی که از مسابقات امسال به دست آوردیم، با توان و تدارک بیشتر و بهتری در مسابقات حاضر می‌شویم و با توجه به توانمندی که استعدادهای فوتبال قم در رده‌های پایه دارند، موفقیت در این مسابقات دور از دسترس نیست.



خازنی با اشاره به حضور دو تیم پایه صبا در لیگ‌های برتر کشور ابراز داشت: دو تیم در مسابقات لیگ های برتر نوجوانان و امید باشگاه های کشور داریم و نیروهای هر دو تیم را بازیکنان خوب بومی تشکیل می دهند که قطعا از آینده داران فوتبال قم به شمار می روند.

