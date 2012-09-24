بنگاه های املاک ساوجبلاغ موظف به استفاده از برگه هولوگرام دار شدند

اکبر گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در مبایعه ‌نامه‌های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد از امضای خریدار و فروشنده، سلب می‌شود.

وی برگه های مورد استفاده برای تنظیم مبایعه‌ نامه‌های جدید در بنگا‌ه‌های مسکن را دارای دو تفاوت عمده با فرم های پیشین ذکر کرد و گفت: در فرم های جدید از برگه های هولوگرام دار استفاده و برگه های چاپی و پرینتی به مشتریان، تحویل می شود.



وی افزود: حذف بنگاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه، کاهش هزینه معاملات مسکن و افزایش اعتماد در معاملات از دیگر اهداف اصلی اجرای این طرح است.



گنجی یادآور شد: همه مشاوران املاک این شهرستان تا پایان مهر ماه فرصت دارند نسبت به اجرای این طرح و دریافت فرم های هولو گرام دار از این اتحادیه اقدام کنند.



وی افزود: قراردادها و مبایعه نامه هایی که از ماه آینده در بنگاههای مشاور املاک صادر می شود در صورت دستی بودن، غیر قانونی است.



رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوجبلاغ گفت: با توجه به اینکه ویرایش اطلاعات ثبت شده در این مبایعه نامه ها تنها با درخواست اتحادیه و از طریق سامانه قابل انجام است، امکان هرگونه جعل یا ایجاد تغییر در مفاد معامله از بین می‌رود.

