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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

گنجی:

بنگاه های املاک ساوجبلاغ موظف به استفاده از برگه هولوگرام دار شدند

بنگاه های املاک ساوجبلاغ موظف به استفاده از برگه هولوگرام دار شدند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوجبلاغ از اجباری شدن استفاده از برگه های هولوگرام دار در بنگاه های املاک خبر داد و گفت: بنگاه داران تا پایان مهرماه فرصت دارند نسبت به دریافت برگه های هولوگرام دار از اتحادیه شهرستان اقدام کنند.

اکبر گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در مبایعه ‌نامه‌های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد از امضای خریدار و فروشنده، سلب می‌شود.

وی برگه های مورد استفاده برای تنظیم مبایعه‌ نامه‌های جدید در بنگا‌ه‌های مسکن را دارای دو تفاوت عمده با فرم های پیشین ذکر کرد و گفت: در فرم های جدید از برگه های هولوگرام دار استفاده و برگه های چاپی و پرینتی به مشتریان، تحویل می شود.

وی افزود: حذف بنگاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه، کاهش هزینه معاملات مسکن و افزایش اعتماد در معاملات از دیگر اهداف اصلی اجرای این طرح است.

گنجی یادآور شد: همه مشاوران املاک این شهرستان تا پایان مهر ماه فرصت دارند نسبت به اجرای این طرح و دریافت فرم های هولو گرام دار از این اتحادیه اقدام کنند.

وی افزود: قراردادها و مبایعه نامه هایی که از ماه آینده در بنگاههای مشاور املاک صادر می شود در صورت دستی بودن، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساوجبلاغ گفت: با توجه به اینکه ویرایش اطلاعات ثبت شده در این مبایعه نامه ها تنها با درخواست اتحادیه و از طریق سامانه قابل انجام است، امکان هرگونه جعل یا ایجاد تغییر در مفاد معامله از بین می‌رود.
 

کد مطلب 1703968

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