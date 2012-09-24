توصیه مون به احمدی نژاد در نیویورک / تشدید تنشها بین واشنگتن- تل آویو

توصیه مون به احمدی نژاد در نیویورک



روزنامه الیوم السابع مصر امروز در گزارشی موضوع هسته ای ایران را به عنوان اصلی ترین موضوعات گفتگوی دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری کشورمان در نیویورک دانست. بنابراین گزارش، بان کی مون به احمدی نژاد درباره پیامدهای تهدیدات متقابل میان ایران و اسرائیل هشدار داد.

در این گزارش آمده است: دبیرکل سازمان ملل در دیدار با رئیس جمهوری ایران بر ضرورت اقدامات جدی تهران در راستای اعتماد سازی در موضوع فعالیتهای هسته ای ایران تاکید کرد.

بان کی مون با اشاره به شرایط سوریه و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد از رئیس جمهوری ایران تقاضا کرد نقشی سازنده در عرصه بین المللی ایفا کند.

از سوی دیگر، شبکه روسیا الیوم امروز در گزارشی اعلام کرد: در این دیدار، موضوع هسته ای ایران و تحولات سوریه در راس گفتگوهای دو طرف قرار داشت. از طرفی دبیرکل سازمان ملل متحد به احمدی نژاد درباره استفاده از سخنان تحریک آمیز هشدار داد.



روسیا الیوم در ادامه این گزارش به اظهارات اخیر سردار "امیر علی حاجی زاده" فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده است که به زعم این شبکه، احتمال حمله پیشدستانه ایران به اسرائیل را در صورت اطمینان از طرح تل آویو برای آغاز جنگ، رد نکرده است.



خاطرنشان می شود رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و هفتمین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل روز شنبه وارد نیویورک شده است. احمدی نژاد در این دیدار تابلو فرشی منقش به نقشه جمهوری اسلامی ایران را به دبیرکل سازمان ملل متحد هدیه داد.

تلاشهای اروپا برای افزایش تحریمها علیه ایران

موضوع دیگری که امروز در رسانه های عربی مورد توجه قرار گرفته است، نامه آلمان، فرانسه و انگلیس به اشتون درباره تحریمها علیه ایران است.



شبکه خبری الجزیره امروز در گزارشی اعلام کرد: وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان هفته گذشته در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به صورت رسمی خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شده اند.



یک مقام اروپایی دیگر نیز که خواست نامش فاش نشود در این باره اظهار داشت: فکر می‌کنیم هنوز فرصت و زمان برای یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک باقی است و در همین راستا تلاشهایی را انجام می دهیم.

خاطرنشان می شود کاترین اشتون ریاست نشست گروه 1+5 را که روز پنجشنبه این هفته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، درباره موضوع هسته‌ای ایران برگزار می شود را برعهده دارد. تشدید تنشها در روابط دو همپیمان دیرینه درباره ایران روزنامه الحیات امروز در گزارشی اعلام کرد: اوباما همچنان فشارهای اسرائیل درباره تعیین خط قرمز برای ایران را نادیده می گیرد. در این گزارش، آمده است: رئیس جمهور آمریکا فشارهای تل آویو درباره تعیین خط قرمز علیه برنامه هسته ای ایران را سر و صداهایی می داند که باید نادیده گرفته شوند.

خاطرنشان می شود رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگویی تاکید کرد: اصرار نتانیاهو بر ضرورت جلوگیری از فعالیت هسته‌ای ایران را می‌پذیرد و آن را درک می‌کند. " لوران فابیوس"،"گیدو وستروله" و"ویلیام هیگ" وزیران خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس هفته گذشته طی نامه ای به کاترین اشتون خواستار اعمال تحریمهای جدید شده اند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا طی نشستی در بروکسل که در روز 15 اکتبر آتی برگزار می شود، درباره این اقدام بحث و گفتگو خواهند کرد.

وی افزود: البته زمانی که موضوع امنیت ملی آمریکا برمبنای مصالح مردم اقدام می کنیم و من به سر وصداها و جنجالهایی که وجود دارد توجه نمی کنم.



تنش در روابط دو همپیمان دیرینه تا جایی پیش رفته است که گفته می شود نتانیاهو و اوباما در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برنامه ای برای دیدار دوجانبه ندارند. برخی تحلیلگران نیز بحران فعلی در روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی بدترین بحران در تاریخ روابط آنها می دانند.