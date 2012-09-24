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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

تقویت ناوگان حمل گاز در سیستان و بلوچستان ضروریست

تقویت ناوگان حمل گاز در سیستان و بلوچستان ضروریست

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل سرما و افزایش تقاضای مردم، پیگیری برای افزایش سهمیه گاز مایع استان و تقویت ناوگان حمل گاز ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تامین و توزیع گاز مایع سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برنامه ریزی برای تامین به موقع گاز مایع مورد نیاز مردم استان ضروریست که در این زمینه باید دستگاه های اجرایی ذیربط همکاری و تعامل لازم را با یکدیگر داشته باشند.

وی خواستار تلاش متولیان این امر در بهبود شبکه توزیع گاز مایع در نقاط مختلف بویژه بخش ها و مناطق روستایی شد.

وی همچنین بر افزایش نظارت برعملکرد عاملین توزیع گاز تاکید کرد و افزود: توسعه شبکه اشتراکی از اولویت های اساسی و مهم شرکت پرسی ایران گاز و سایر شرکت ها می باشد.

در این جلسه به منظور حل مشکلات و بهبود شبکه توزیع تصمیماتی اتخاذ و به دستگاه های اجرایی متولی ابلاغ شد.

کد مطلب 1703971

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