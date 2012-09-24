هشت سال دفاع مقدس الگوی مقاومت در سطح دنیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر امروز در نمایشگاه رونمایی از پرتره 257 شهید سرافراز این شهرستان با بیان این مطلب افزود: این نمایشگاه به همت هنرمند بومی شهرستان قدس، علی لطفی در دانشگاه آزاد این شهرستان برگزارشد.

وی ادامه داد: این نقاش برای کشیدن چهره شهدای شهرستان چهارسال زمان صرف کرده است.

این مسئول در خصوص دلیل برگزاری این نمایشگاه در محل دانشگاه، عنوان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه کم کردن فاصله نسل امروز با مفاهیم هشت سال دفاع مقدس است ضمن آنکه با انجام این مهم نقش بسزایی در آگاهی نسل جوان و فرهیخته با آرمان های شهدا، ایثارگزان، جانبازان و آزادگان ایفا می کند.

وی با بیان اینکه، امروز هر چه از دفاع مقدس، ایثارگری و اعتقادات راستین رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و شهدا بگوییم باز هم کم گفته ایم، افزود: در این میان باید یاد و خاطره بسیاری از افرادی که در دوران هشت سال دفاع مقدس برغم حضور در جبهه های جنگ، مسئولیت پشتیبانی وحمایت ازجبهه ها داشته اند به عنوان سرمایه های ایران امروز گرامی داشته شود.

وی با اشاره به نقش آفرینی جانبازان، ایثارگران در موفقیت و پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی با یادی از آزادگان این دوران بیان کرد: پیروزی و موفقیت ایران در همه عرصه های جامعه امروز همچنین مرهون رشادت ها و صبوری آزادگانی است که با شرافت و غیرت دردها و مصائب دوران اسارت تحمل کرده اند.

جهانبخشی در تشریح آنچه در هشت سال دفاع مقدس گذشت، با بیان اینکه، " آن روزها با دستانی خالی اما مشتاقانه و با ایمان و اعتقاد خالص قلبی به سمت دشمن حمله می کردیم " گفت: آن روزها آنچه توان و یارای رفتن رزمندگان به جبهه ها می شد، تکیه وایمان به فرهنگ عاشورایی و شهادت مظلومانه امام حسین (ع)، بود.

وی تصریح کرد: برای حفظ و صیانت از نظام باید آنچه در دوران جنگ گذشته است را به درستی برای همگان به ویژه آنهایی که تجربه ای از جنگ و حوادث آن ندارند، تبیین و تشریح کنیم.

جهانبخشی با تاکید بر توسعه انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انجام این مهم وظیفه مهمی است که همه مسئولین به ویژه مسئولین فرهنگی باید در خصوص آن برنامه ریزی های کارآمدی داشته باشند.

وی اظهارداشت: از جمله راهاکارهایی که نقش بسزایی در صیانت و توسعه انقلاب اسلامی دارد انجام فعالیت های فرهنگی وانتقال مفاهیم از طریق فرهنگ و هنر است.

این مسئول بیان کرد: اجرای تئاتر، نقاشی، مستند و فیلم سازی با مضامین هشت سال دفاع مقدس و با محوریت ارائه مفاهیم ارزشی گذشت، ایثار و اعتقاد و بسیاری از اقدامات فرهنگی از جمله راهکارهایی است که در قالب آن می توان نسبت به اشاعه فرهنگ ایثار گری و شهادت طلبی اقدام کرد.