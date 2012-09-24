طرح یکجانبه برای جدایی رژیم صهیونیستی از کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طرحی را ارائه کرد که به موجب آن این رژیم با تخلیه ده ها شهرک به طور یکجانبه از کرانه باختری جدا می شود.

در این طرح ده ها شهرک دور افتاده از مجتمع های بزرگ شهرک نشین تخلیه خواهند شد و شهرک نشینانی که تمایل به ترک این شهرک ها ندارند تحت حکومت فلسطین قرار خواهند گرفت.

مجتمع های بزرگ شهرک نشین همچون "گوش عتصیون"، "معالیه آدومیم" و "آریل" که 90 درصد شهرک نشینان را خود اسکان داده اند تحت سیطره رژیم صهیونیستی قرار خواهند گرفت.

هدف از این طرح سیطره اسرائیل بر مناطق کرانه باختری است که مناطق مهم ارتش این رژیم در آن قرار دارد و همچنین حضور نظامی اسرائیل در غور اردن را نیز حفظ می کند.

باراک در تشریح این طرح اعلام کرد که در بقیه مناطق کرانه باختری پس از تخلیه شهرک های کوچک کشور فلسطین تشکیل خواهد شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از مقامات این رژیم خواسته است که طرح مذکور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.