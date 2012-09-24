  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

رسولی‌نژاد به مهر اعلام کرد:

اعزام 75 هزار مسافر حج تمتع تا 29 مهر/ جابجایی مسافران از سوی هما و ماهان

اعزام 75 هزار مسافر حج تمتع تا 29 مهر/ جابجایی مسافران از سوی هما و ماهان

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور از اعزام 75 هزار مسافر حج تمتع تا تاریخ 29 مهرماه خبر داد و گفت: نیمی از پروازها از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی و نیمی دیگر از سوی ماهان انجام می گیرد.

سیدمحمود رسولی نژاد در گفتگو با مهر در خصوص پروازهای حج تمتع امسال، اظهار داشت: امشب از ساعت 21:30 دقیقه مراسم اعزام نخستین گروه امسال برگزار می شود و اولین گروه مسافران حج در ساعت 50 دقیقه بامداد پرواز دارند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور افزود: امسال حدود 75 هزار مسافر حج تمتع بوسیله شرکت های هواپیمایی داخلی هما و ماهان اعزام می شود که هر یک از این ایرلاین ها نیمی از جابجایی مسافران را برعهده دارند.

وی تصریح کرد: تمامی مسافران حج تا تاریخ 29 مهرماه به مدت 25 روز به مکه و مدینه اعزام می شوند و پروازها هم از ترمینال زیارتی فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاریخ بازگشت زایران را 9 آبان اعلام کرد و گفت: پروازهای برگشت در ترمینال های 5 و 6 فرودگاه مهرآباد انجا می گیرد.

کد مطلب 1703974

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