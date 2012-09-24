برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس/ نوجوان پاکدشتی رکورد دار مسابقات دومیدانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت با اعلام این مطلب افزود: به جز مدارس سطح شهرستان، پایگاههایی در میادین اصلی شهر و محل برگزاری نماز جمعه اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی خواهند نمود.

محمدرضا جوادی در ادامه با بیان اینکه صد درصد کمکهای جمع آوری شده به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد، اضافه کرد: دانش آموزان نیازمند پس از شناسایی مورد مساعدت و کمک قرار می گیرند.

27 پایگاه اوقات فراغت دانش آموزان در پاکدشت به کار خود پایان دادند

27 پایگاه تابستانی پس از گذران سه ماه فصل تابستان در شهرستان پاکدشت به کار خود پایان دادند.

اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان خود را با 27 پایگاه شروع کرد و کلاس های متنوعی در جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان برگزار شد.

کارشناسی اردو های این اداره نیز برنامه اردویی جهت روحیه نشاط و شادابی به صورت کاملا رایگان برای دانش آموزان اجرا و پایگاه ها،دانش آموزان خود را به محل های مربوطه اعزام کرده اند.

مسابقات آزاد تنیس روی میز در پاکدشت برگزار می شود

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت، از برگزاری مسابقات آزاد تنیس روی میز در این شهرستان خبر داد.

مرتضی سیری گفت: به همت کارشناسی تربیت بدنی این اداره، مسابقات تنیس روی میز، برای علاقه مندان در شهرستان پاکدشت برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مسابقات در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، به تفکیک جنسیت دختر و پسر برای رده های سنی نو نهالان، نوجوانان و جوانان، جمعه هر هفته، در سالن ورزشی سالن امام خمینی (ره) برگزار می شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت اظهار داشت: به برگزیدگان و رتبه های برتر این مسابقات هر هفته جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد.

دختر نوجوان پاکدشتی رکورد دار مسابقات دومیدانی کشور

دانش آموز پاکدشتی در مسابقات دومیدانی رده سنی نوجوانان خوش درخشید.

ساجده هاشم پور دانش آموز پایه دوم راهنمایی آموزشگاه غیرانتفاعی طلوع در مسابقات پرش ارتفاع دومیدانی مقام دوم را در سطح کشور کسب کرد.

وی با اشاره به زحمات ارزشمند مربیان و همچنین مادرش که یکی از مربیان وی نیز هست و نقش مهمی در پیشرفتش بر عهده دارد، از آنان تقدیر کرد و این مقام را مدیون زحمات آنان دانست.