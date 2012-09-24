جشنواره 52 به مناسبت هفته دفاع مقدس در بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این روستا که در تقسیمات کشوری به نام تروجن شناخته شده در فاصله یک کیلومتری غرب بهشهر قرار دارد دارای فرهنگ غنی انقلابی و اسلامی و دلبسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

بیشتر ساکنان این روستا جزو خانواده های شهدا هستند. روستای شهیدآباد با تعداد 52 شهید که دو تن از این شهدا مفقودالاثرو سه تن شهدای انقلاب اسلامی و دارای 187 جانباز بوده و با این آمار این روستا بیشترین تعداد شهدا در استان را به خود اختصاص داده است.



عنوان جشنواره "52" به یاد 52 شهید روستای شهیدآباد توسط شورای هنرمندان مازندران انتخاب شده و هدف از اجرای این برنامه معرفی شهدای این روستا و وظیفه ما در حفظ و گرامیداشت یاد و خاطره آنان است.

تجدید میثاق هنرمندان تئاتر استان با شهدا



هنرمندان واحد هنرهای نمایشی این مرکز، در هفته دفاع مقدس جهت تجدید میثاق با شهدا و آرمان های والای انقلاب اسلامی، در پارک موزه دفاع مقدس شهرستان ساری حضور خواهند یافت.



رستم کیاکجوری، مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران گفت: این مرکز در نظر دارد به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در راستای حفظ یاد و خاطره شهدا و دفاع از ارزش‌ هایی که آنان را به سوی شهادت طلبی کشانده، بازدید هنرمندان عرصه تئاتر استان از گلزار شهدای گمنام پارک موزه دفاع مقدس را برگزار کند.

در این دیدار هنرمندان ضمن تجدید میثاق با شهدا با تأثیر از شخصیت و منش شهیدان و رزمندگان دوران دفاع مقدس به تولید آثار ارزشی بپردازند.