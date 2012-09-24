اسناد هویتی دو شهید در گلستان رونمایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال گلستان ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: این اقدام در راستای حفظ گنجینه اسناد هویتی استان گلستان و با هدف پیوند نسل نو با این شهدای گرانقدر است و اینکه ارزشهای شهدا و خط مشی آنان را در جامعه گسترش دهیم.

سیف الله ابوترابی افزود: تاکنون 56 سند از اولین های استان در زمینه های مختلف، شهدای گرانقدر استان، نمایندگان شهید، وزرای قبلی و مشاهیر مفاخر استان در این گنجینه جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه ما با نگاه ازتباط بین نسل ها این گنجینه را ایجاد کردیم گفت: شهید عیسی بادلی اولین شهید دفاع مقدس گلستان بودند که زاده روستای زیارت هستند وشهید عسکری نیزجانشین فرماندهی لشکر 25 کربلا را به عهده داشتند که در عملیات کربلای یک به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و سندهای مربوط به این دوشهید دراین مراسم تقدیم خانواده های این دو شهید شد.

وی در ادامه در خصوص نحوه گردآوری اسناد گفت: اسناد هویتی جمع آوری شده متعلق به برخی شهدای گرانقدر و مفاخرمتوفای استان بوده که با مراجعات به بایگانی ادارات، تعامل با ادارات ذیربط و استفاده ازاینترنت و کتب گردآوری شده است.