خاطرات دفاع مقدس گنجینه ای تمام نشدنی فراروی جوانان است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی ظهر دوشنبه در جمع نیروهای نظامی و انتظامی، گردانهای عاشورا و الزهرا و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس شهرستان بناب افزود: سراسر مدت هشت سال دفاع مقدس خاطره است و رزمندگان و جانبازان هر قدر هم خاطره بگویند بازهم ناگفته هایی دارند که باید تلاش شود که از آن ها نیز در جهت آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.



وی اظهار داشت: ماه شهریور ماهی است که در آن جهانیان شاهد مظلومیت با اقتدار ایران در مقابل دشمن ظالم تا دندان مسلح هستند و مشاهده کردند که چطور ملتی با اتکاء به خداوند و پایداری جانانه در مقابل دشمن توانستند دشمن را از سرزمینشان بیرون کنند.



باقری بنابی دربخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: ملت غیور و انقلابی ایران در این عرصه با توکل بر خدا و گوش به فرمان روح خدا ضمن تفسیر عملی آیه شریفة (واعتصموا به حبل الله جمیعاولاتفرقوا) و تبلور آن در واژه مقدس بسیج، معجزه بزرگی آفریدند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تصریح کرد: 31 شهریور تکمیل پروژه بی رحمانه استکبار برای به زانو درآوردن این ملت با حمله همه جانبه نظامی واشغال خاک مقدس ایران اسلامی بود که این بار دست خون آلود استکبار از آستین مزدوری بیرون آمد که خود را سردار قادسیه خواند وفتح چند روزه تهران را در رؤیاهای خود می پرورانید.

وی ابراز داشت: اما این ملت ولایتمدار ایران بود که با استعانت از خداوند متعال و پیروی از امام امت(ره) توانست موانع پیش رو را بردارد و امروز سر افرازتر از همیشه با بهره گیری از آن تجربیات ارزشمند در پی پیروزی دیگری در عرصه جنگ نرم وتحریم باشد.

وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: توهین به پیامبر گرامی اسلام ضعف استکبار جهانی را نشان می دهد زیرا وقتی که استکبار می بیند توان مقابله با بیداری اسلامی را ندارد می خواهد با توهین به عقاید مسلمانان احساسات نه تنها مسلمانان بلکه پیروان تمام کتب آسمانی را جریحه دار کند که در نهایت به زیان خودش خواهد بود.