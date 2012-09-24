بوستان "شهدای ده خیر" در حریم منطقه 20 تهران احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این‌ بوستان با مساحت 1700 مترمربع در روستای "ده خیر" احداث شد و به عنوان پنجمین بوستان در محدوده حریم و روستاهای این منطقه محسوب می شود که دارای 100 اصله درخت سایه انداز از گونه های توت، تبریزی، اقاقیا و کاج مشهد، 750 مترمربع چمن کاری، 140 مترمربع درختچه کاری، 105 مترمربع گلکاری و 800 مترمربع معبر عبوری است.

نصب 14 نیمکت و سطل زباله در بوستان "شهدای ده خیر"، تجهیز این بوستان به شبکه روشنایی و آبرسانی از امکانات این بوستان است و به زودی دستگاه های بدنسازی در آن نصب می شود.

باتوجه به اینکه بخشی از ناحیه 6 در محدوده حریم و خارج از محدوده شهری قرار دارد، خدمات مجموعه مدیریت شهری اعم از خدمات شهری، اجتماعی، عمرانی و ترافیکی به منظور رفاه حال ساکنین در آن محدوده انجام می شود.

گفتنی است چهار بوستان دیگری که در محدوده حریم و روستاهای تابعه این منطقه قرار دارد در روستاهای نجم آباد، زمان آباد، قلعه نو و محمودآباد احداث شده که به امکانات ورزشی و تفریحی مجهز است.

فراخوان دوره های پائیزه مرکزآموزش گل و گیاه در منطقه 20 تهران

مسئول مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 20 همزمان با آغاز فصل پائیز از شروع ثبت نام دوره های آموزشی این مرکز خبر داد.

مهناز اسفندیاری با اعلام این خبر گفت : ثبت نام دوره های آموزشی مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه این منطقه آغاز شده است و شهروندان می توانند از این خدمات آموزشی به صورت کاملا رایگان استفاده کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: دوره های آموزشی این مرکز کاملا عملیاتی است و شهروندان با حضور در گلخانه و محیط های آموزشی مجهز به صورت کاربردی آموزش می بینند.

اسفندیاری یادآور شد: کاشت قارچ خوراکی، سبزیکاری، نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی، کاشت گلهای فصلی و پیازی، ساخت تراریوم(باغهای شیشه ای)، ایجاد فضای سبزعمودی از جمله عناوین دوره های مورد اشاره است که شهروندان علاقه مند می توانند جهت ثبت نام با شماره تلفن 55036200 تماس بگیرند.

مرکز گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه منطقه به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس نسبت به توزیع شاخه های گل به همراه بسته های آموزشی به 10 مدرسه سطح منطقه اقدام کرده است.

مرکز آموزش شماره یک گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه در اتوبان شهید کریمی جنب پمپ گاز، بوستان والفجر و مرکز شماره 2 نیز با امکاناتی همچون سه گلخانه و 150 گونه گیاهی در خیابان شهید رجایی، بلوار 13 آبان و خیابان شهید عنایتی واقع شده است.