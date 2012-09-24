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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

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آغاز سال تحصیلی شکوفه های قرآنی در ساری

آغاز سال تحصیلی شکوفه های قرآنی در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: زنگ آغاز سال تحصیلی شکوفه های قرآنی امامزاده عباس (ع) ساری نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی پس از نواخته شدن زنگ اظهار داشت: یکی از سفارشات پیامبر(ص) و ائمه معصومین توجه به تربیت فرزندان بوده که فراگیری قرآن کریم و شناخت اسلام واحکام دین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر فرزانه در خصوص قرآن و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی گفت: مقام معظم رهبری در خصوص فراگیری قرآن تأکید فراوان داشته است.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ساری گفت: حضور منظم و وقت شناسی مربیان میتواند الگوی خوبی برای این شکوفه ها بوده  و با تلاش و کوشش همه دست اندرکاران به بار نشسته و قرآن آموزان موفقی از این مرکز به استان معرفی خواهند شد.

تکریم و بزرگداشت امامزادگان ساری

به همت اداره اوقاف ساری، مراسم تکریم و بزرگداشت امامزادگان شهرستان ساری برگزار می شود. حجت الاسلام مـسعود قـربـانـی رئیس اداره اوقاف ساری درجلسه ستاد برگزاری یادمان امامزادگان شهرستان ساری گفت : وجود امامزادگان در این استان نشان از ولایت پذیری مردم این منطقه دارد.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی اداره اوقاف ساری اظهار داشت: در این سالها با تلاش هیئات امنا و مدیران مراکز فرهنگی در اکثر امامزادگان برنامه های متنوع فرهنگی اجرا می شود که نگاه و رویکرد مردم به این مکان ها تغییر یافته و باعث توجه و رشد معنوی بهتری شده است.

وی درخصوص مراسم یادمان امامزادگان گفت: یکی از برنامه های سازمان اوقاف تکریم و بزرگداشت امامزادگان در ایام دهه کرامت بوده که این دهه از روز میلاد حضرت معصومه (س) شروع تا روز میلاد حضرت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1703989

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