تحصیل بیش از چهار میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ملک فر در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید دانشگاه فسا اظهار داشت: در حال حاضر 270 هزار دانشجو یعنی 6 درصد کل دانشجویان کشور در استان فارس مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان دختر و پسر به لحاظ تعداد با یکدیگر تقریبا برابری می کنند، افزود: استان فارس با داشتن 166 مرکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی در دو سال آینده به عنوان استان پیشرو در علم و فناوری در کشور مطرح خواهد شد.

ملک فر گفت: همچنین در این استان 11موسسه غیرانتفاعی و 25 آموزشکده فنی وحرفه ای فعالیت دارد.

وی همچنین تعداد دانشگاههای دولتی را که تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری ووزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این استان درحال فعالیت هستند، 15مرکز اعلام کرد.

مشاور وزیر علوم در ادامه گفت: تعدادکل اعضای هیات علمی کشور 67 هزار نفر است که چهار هزار و 200 نفر آنها در استان فارس فعالیت دارند.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از زحمات دکتر امین اله بهاءالدینی رییس سابق دانشگاه فسا تقدیر و دکتر حسین شاهسوند حسنی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

