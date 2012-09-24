شش میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان شهرستان گچساران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امراله فروزنده افزود: این تسهیلات به 186 نفر از مددجویان واجد شرایط تحت حمایت این نهاد در قالب طرح های اشتغال زایی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی با اشاره به سیاست کمیته امداد برای توانمندسازی خانواده های مددجو بیان داشت: با توجه به طرح های مورد نظر مبلغ این تسهیلات برای هر نفر از 20 تا 100 میلیون ریال در نظر گرفته شد.

یک میلیارد و 500 میلیون ریال زکات در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از جمع آوری بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال زکات در این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا افزود: مردم خیر و نوع دوست شهرستان این میزان زکات را به منظور احیاء سنت حسنه زکات و در راستای اجرای برنامه های کمیته امداد برای رفع مشکلات نیازمندان، پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه زکات یکی از فروع دین اسلام است و کسانی که زکات به آنها تعلق می گیرد باید احکام آنرا دقیق بیاموزند، عنوان کرد: اگر به احکام اقتصادی اسلام در خصوص زکات توجه کرده و به آن عمل کنیم آثار مثبت آن به زودی در زندگی ما آشکار خواهد شد.

رحیمی نیا افزود: ستاد احیاء زکات شهرستان کهگیلویه با برنامه ریزی موثر و با همکاری فرماندار، ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاء این فریضه الهی گام مثبتی برداشته است.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه یادآور شد: جمع آوری زکات در این شهرستان ادامه دارد و زکات جمع آوری شده از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.

پایان کار کانون تابستانه کمیته امداد شهرستان چرام

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام از پایان کار کانون تابستانه کمیته امداد این شهرستان با اردوی یک روزه به امامزاده "شاه حمزه" خبر داد.

علی حسن مظاهری افزود: 100 دانش آموز چرامی در اردوی اختتامیه کانون تابستانه کمیته امداد این شهرستان حضور داشتند.