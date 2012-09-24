تیم های مازندرانی در لیگ برتر کشتی شرکت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام نوری زاده در گفتگویی اظهار داشت: موضوع کناره گیری تیم های مازندرانی در

صورت ادامه وضع موجود را در نامه ای به فدراسیون اعلام کردیم.

وی بیان داشت: متاسفانه سرپرست سازمان لیگ فدراسیون کشتی بدون در نظر گرفتن اساسنامه لیگ، به کشتی گیران اجازه می دهد بدون اخذ رضایت نامه از هیئت کشتی استان، با تیم های مورد نظر خود قرارداد امضا کنند که این رفتار، بر خلاف قوانین سازمان لیگ است.

دبیر هیئت کشتی مازندران افزود: مخالف حضور کشتی گیران مازندرانی در تیم های دیگر نیستیم ولی اولویت اصلی ما، تیم های مازندرانی است و امیدواریم کشتی گیران مازندرانی در این تیم ها که از حامیان مالی خوبی برخوردارند حضور پیدا کنند.

نوری زاده ادامه داد: این قبیل اقدامات از طرف سازمان لیگ، روابط میان ورزشکار و هیئت کشتی مازندران را دچار تزلزل می کند که در صورت ادامه وضع موجود، هیچ تیمی از تیم های مازندران در لیگ برتر کشتی کشور شرکت نخواهد کرد.