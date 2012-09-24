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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

زرین کلاه اعلام کرد:

اجرای طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد از پنج مهرماه در شیراز

اجرای طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد از پنج مهرماه در شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شیراز از اجرای طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد از پنجم مهر ماه در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر دوشنبه در نشست خبری اجرای طرح امنیتی جدید در شیراز، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مراجع قضایی استان فارس و دادستانی شیراز هرگونه حمل حمل، خرید و فروش بدون مجز سلاح های سرد در شیراز ممنوع است.

وی تاکید کرد: خرید و فروش اینگونه سلاح ها در سطح شهر نیز باید با مجوز همراه باشد و حتی ورزشکاران رشته های رزمی نیز باید برای حمل اینگونه سلاح ها کارت و مجوز دریافت کنند.

فرماندار شیراز تصریح کرد: سلاح هایی که در ورزش های رزمی مورد استفاده قرار می گیرد اکثران بدون خطر هستند اما حمل سلاح هایی همچون شمشیر و کارد باید با ارایه مجوز و یا کارت شناسایی معتبر هیئت ورزشی همراه باشد.

زرین کلاه با اشاره به اینکه  حمل هرگونه اسپری اشک آور و انواع دیگر نیز باید با مجوز همراه باشد، یادآور شد: سلاح های سرد و گرم زمینه ساز جرایم است و در این میان تنها مرجعی که می تواند مجوز حمل اسپری و یا سلاح را صادر کند نیروی انتظامی است.

وی با بیان ضرورت اجرایی شدن این طرح در شیراز تاکید کرد: میزان جرم با استفاده از سلاح سرد در شیراز بالاست و به همین دلیل اجرایی کردن این طرح با هماهنگی تمامی دستگاه های استان و شهرستان شیراز در دستورکار قرار گرفت.

بازرسی تاکسی و مسافربران شخصی

زرین کلاه در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص حمل برخی از سلاح های سرد در خودروهای تاکسی و مسافر بران سطح شهر، گفت: با هماهنگیهای انجام شده از تاریخ پنج مهر ماه به صورت ضربتی اقدام به بازرسی از تاکسی ها و مسافربران خطی سطح شهر خواهیم کرد و در صورت حمل و نگهداری از سلاح سرد جرایم سنگینی شامل زندان، شلاق و جزای نقدی برای اینگونه افراد در نظر گرفته خواهد شد.

فرماندار شیراز تصریح کرد: سلاح های سرد شامل انواع کارد، قمه، خنجر و شمشیر، اسپری، چماق، چوب، زنجیر و... است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه حمل کارد آشپزخانه نیز باید با فاکتور فروش همراه باشد، افزود: کارد آشپزخانه از جمله موارد مورد احتیاج هر خانه است بنا بر این خریداران باید فاکتور فروش دریافت کنند تا در صورت بازرسی مامورین و کشف این گونه اقلام از داخل خودرو فاکتور با تاریخ روز ارایه شود.

زرین کلاه یادآورشد: برای رسیدگی به اینگونه جرایم حمل سلاح سرد شعب ویژه ای در دادگستری شیراز فعالیت خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 1704002

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