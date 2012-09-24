اجرای طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد از پنج مهرماه در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر دوشنبه در نشست خبری اجرای طرح امنیتی جدید در شیراز، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مراجع قضایی استان فارس و دادستانی شیراز هرگونه حمل حمل، خرید و فروش بدون مجز سلاح های سرد در شیراز ممنوع است.

وی تاکید کرد: خرید و فروش اینگونه سلاح ها در سطح شهر نیز باید با مجوز همراه باشد و حتی ورزشکاران رشته های رزمی نیز باید برای حمل اینگونه سلاح ها کارت و مجوز دریافت کنند.

فرماندار شیراز تصریح کرد: سلاح هایی که در ورزش های رزمی مورد استفاده قرار می گیرد اکثران بدون خطر هستند اما حمل سلاح هایی همچون شمشیر و کارد باید با ارایه مجوز و یا کارت شناسایی معتبر هیئت ورزشی همراه باشد.

زرین کلاه با اشاره به اینکه حمل هرگونه اسپری اشک آور و انواع دیگر نیز باید با مجوز همراه باشد، یادآور شد: سلاح های سرد و گرم زمینه ساز جرایم است و در این میان تنها مرجعی که می تواند مجوز حمل اسپری و یا سلاح را صادر کند نیروی انتظامی است.

وی با بیان ضرورت اجرایی شدن این طرح در شیراز تاکید کرد: میزان جرم با استفاده از سلاح سرد در شیراز بالاست و به همین دلیل اجرایی کردن این طرح با هماهنگی تمامی دستگاه های استان و شهرستان شیراز در دستورکار قرار گرفت.

بازرسی تاکسی و مسافربران شخصی

زرین کلاه در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص حمل برخی از سلاح های سرد در خودروهای تاکسی و مسافر بران سطح شهر، گفت: با هماهنگیهای انجام شده از تاریخ پنج مهر ماه به صورت ضربتی اقدام به بازرسی از تاکسی ها و مسافربران خطی سطح شهر خواهیم کرد و در صورت حمل و نگهداری از سلاح سرد جرایم سنگینی شامل زندان، شلاق و جزای نقدی برای اینگونه افراد در نظر گرفته خواهد شد.

فرماندار شیراز تصریح کرد: سلاح های سرد شامل انواع کارد، قمه، خنجر و شمشیر، اسپری، چماق، چوب، زنجیر و... است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه حمل کارد آشپزخانه نیز باید با فاکتور فروش همراه باشد، افزود: کارد آشپزخانه از جمله موارد مورد احتیاج هر خانه است بنا بر این خریداران باید فاکتور فروش دریافت کنند تا در صورت بازرسی مامورین و کشف این گونه اقلام از داخل خودرو فاکتور با تاریخ روز ارایه شود.

زرین کلاه یادآورشد: برای رسیدگی به اینگونه جرایم حمل سلاح سرد شعب ویژه ای در دادگستری شیراز فعالیت خود را آغاز کرده است.