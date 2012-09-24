ثبت نام میهمانی مبنای پذیرفته شدگان آزمون سراسری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان استفاده از ماده 3 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مصوب 10 مهر سال 89 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب دانشجوی میهمان مبنا می توانند از این آیین نامه استفاده کنند و درصورت واجد شرایط بودن نسبت به ارسال تقاضای خود منحصراً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

شرایط و ضوابط کلی متقاضیان

متقاضی باید در رشته های متمرکز آزمون سراسری سال 1391 در یکی از مقاطع کاردانی یا کارشناسی پذیرفته شده باشد و در موسسه محل قبولی ثبت نام کرده و به عنوان دانشجو تلقی شود.

پذیرفته شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص و معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز برای شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و یا آزمون علمی و عملی در این مرحله مشمول استفاده از آیین نامه نمی‌شوند.

پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاههای علوم پزشکی ( به عبارتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)، پذیرفته‌شدگان رشته دکتری دامپزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول استفاده از این آیین نامه نمی‌شوند.

دانشجویان پذیرفته شده در آزمونهای سراسری قبل از سال 1391 در این مقطع زمانی مشمول استفاده از آیین نامه نمی شوند و افرادی می توانند متقاضی شوند که دانشگاه محل قبولی آنان خارج از شهر محل سکونت دائمی خانواده دانشجو باشد.

دانشگاههای محل پذیرش

دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه برای دوره های روزانه، شبانه، دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده در دوره شبانه برای دوره شبانه، دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری ، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده پیام نور برای دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده دوره های نیمه حضوری برای دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده دوره‌های مجازی و بین الملل برای دوره‌های مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده دانشجویان پذیرفته شده در موسسات غیرانتفاعی برای موسسات غیرانتفاعی می توانند متقاضی شوند و میهمان شدن به عکس امکان‌پذیر نیست.

مدارک لازم برای پذیرش

از آنجا که یکی از شرایط موافقت با ثبت نام افرادی که به عنوان میهمان مبنا به دانشگاه مقصد معرفی می‌شوند احراز سکونت دائمی خانواده دانشجو در محل دانشگاه مورد تقاضا است بنابراین متقاضی لازم است به این موضوع توجه کند.

سند ملکی به نام پدر یا مادر یا همسر یا فرد متقاضی در همان محل، حکم اشتغال پدر یا مادر یا همسر و یا فرد متقاضی در همان محل، جواز کسب پدر یا مادر یا همسر و یا فرد متقاضی در همان محل.

تعداد افرادی که به عنوان میهمان از طریق سازمان معرفی خواهند شد با توجه به ضوابط و درصدهای تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

توزیع متقاضیان واجد شرایط بر اساس نمرات داوطلبان انجام می‌گیرد و در شرایط مساوی اولویت معرفی تا سقف تعیین شده با دانشجویان دختر است.

زمان ثبت نام