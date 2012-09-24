به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بختیاریزاده ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و طرح تابستانی هیئتهای مذهبی و رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان اظهار داشت: در طرح برگزاری کلاسهای تفسیر و مفاهیم قرآن کریم 250 هیئت مذهبی مشارکت کردند که برنامههای آنها فیلمبرداری و مستندسازی شده است.
وی با بیان اینکه برنامههای قرآنی هیئتهای مذهبی در سال جاری با طراوت و شادابی بهتری نسبت به سالهای قبل برگزار شد گفت: در پایان این کلاسها بیش از 6 هزار جلد کتاب «بهار قرآن» تهیه و در بین هیئتهای مذهبی توزیع شده و در پایان ماه مبارک رمضان آزمون این کلاسها در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.
بختیاری زاده گفت: در این آزمون حدود هزار و 800 نفر شرکت کردند که به 166 نفر از آنها جوایزی اهدا میشود.
دبیر شورای هیئتهای مذهبی استان قم در مورد کلاسهای تابستانی هیئتهای مذهبی اظهار کرد: کلاسهای اوقات فراغت با موضوعات گفتمانهای دینی، برگزاری مسابقات مختلف، مرتبط کردن جوانان با فضای مجازی و... برگزار شد که دستاورد خوبی داشته است.
وی ادامه داد: شورای هیئتهای مذهبی برای ماه محرم امسال برنامههای متنوعی تدارک دیده و امیدواریم با اجرای این برنامهها، وظیفه و رسالتی که بر عهده این شورا گذاشته شده به خوبی محقق شود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هیئتهای مذهبی استان قم گفت: در ماه مبارک رمضان حدود 250 جلسه قرآنی توسط هیئتهای مذهبی استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بختیاریزاده ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و طرح تابستانی هیئتهای مذهبی و رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان اظهار داشت: در طرح برگزاری کلاسهای تفسیر و مفاهیم قرآن کریم 250 هیئت مذهبی مشارکت کردند که برنامههای آنها فیلمبرداری و مستندسازی شده است.
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