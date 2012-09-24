شاخص مهم اقتصاد مقاومتی رویکرد صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در مراسم افتتاحیه طرح توسعه خط استریل شرکت پگاه زنجان دفاع مقدس را یک ارزش ماندگار و افتخار آفرین برای انقلاب یاد کرد و افزود: دفاع مقدس عزت و اقتدار را به انقلاب هدیه کرد .

وی، با اشاره به اینکه هفت هزار شهیده زن در کشور وجود دارد گفت: زنان در پیروزی انقلاب بسیار مفید بودند.

استاندار زنجان اظهار داشت:در حال حاضر فضای کشور روی ریل اقتصاد می چرخد و در این راستا برنامه ریزی های لازم برای توسعه اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد.

رئوفی نژاد گفت: استکبار فشار در حوزه اقتصادی را به عنوان ابزار سیاسی برای خود قرار داده است.

وی تاکید کرد: در چهار سال گذشته مانور در حوزه اقتصادی بوده و در این راستا مقام معظم رهبری با شناخت کامل از وضعیت اقتصادی کشور چند سال متمادی است که شعر سال را در حوزه اقتصادی مطرح می کنند.

استاندار زنجان در ادامه گفت: محتوای همه بحثها به مقاومت اقتصادی بر می گردد که در این راستا باید به صورت خیلی جدی به این امر توجه شود.

رئوفی نژاد یاد آور شد: تولید کالای با کیفیت مقاومت اقتصادی را محکم می کند.

وی افزود:کشور 33 سال است که در تحریم می باشد و در چند ماه گذشته اوج تحریم ها بوده ولی با تدابیر کارشناسی و منویات رهبری اقتصاد کشور روز به روز توسعه پیدا کرده است .

استاندار زنجان، شرکت شیر پگاه را یک شرکت نمونه در استان و کشور عنوان کرد و گفت: این شرکت در بسته بندی و تولید با کیفیت برتر بوده و 30 صادرات استان را به خود اختصاص داده است .

رئوفی نژاد افزود:امسال نیازهای غذایی لبنی حجاج را شرکت شیر پگاه تامین خواهد کرد که یک کار ملی می باشد .

وی افزود: با افتتاح خط توسعه ای میزان صادرات افزایش و تولیدات با کیفیت خواهد بود .