گفت وگوي مشروح "مهر" با مهدي كلهر اولين سياستگذار سينمايي انقلاب اسلامي ؛ دنيا ژانر سينماي انقلاب اسلامي را انتظار مي كشد // سينماي ايران مي توانست مخاطب ميلياردي داشته باشد

كلهر اينگونه آغاز كرد: انقلاب اسلامي ايران يكي از موضوعاتي بود كه در سال 1357 مطبوعات جهان به طور ويژه به آن توجه مي كردند و آن را پديده جديدي مي دانستند كه لاجرم بايد در آن كنكاش مي كردند تا ببينند چه اتفاقي دراين طرف دنيا دارد مي افتد و درهمان آغاز، موافقين ومخالفيني داشت. مخالفين براي اين كه انقلاب را درنطفه خفه يا در آغاز متوقف كنند، به يكسري از پيش داشته ها دست زدند كه در اذهان عمومي دنيا، نسبت به اسلام وجود داشت. يكي از اين موارد، اين بود كه اسلام اساسا با "موسيقي"، "هنر" و "سينما" مخالف است. حدود يك سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، بحث ساخت فيلم "محمد رسول الله" توسط "مصطفي عقاد" در دنيا مطرح شده بود و تقريبا تمام حوزه هاي ديني و فرق مختلف اسلامي، اين فيلم را تحريم كرده بودند. گرچه اين فيلم، با درايت و انديشه "امام موسي صدر" كه مشاور عقاد بود، با جمع نظرات فرق اسلامي ساخته شد و به نمايش گذاشته شد، اما تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ، در ايران به نمايش درنيامد و ممنوع بود، چون بعضي از مراجع ما آن را تحريم كرده بودند.

پس از جنگهاي صليبي، نمايي از اسلام در كشورهاي مسيحي و صليبي بوجود آورده بودند كه اين چهره، چهره خود اسلام نبود و چهره اي بود كه كليساي دشمن اسلام ترسيم كرده بود. اين اسلام ضد ليبراليزم، ضد آزادي، ضد دمكراسي، ضد هنر، ذوق، احساسات و سليقه بود و در منظر كشورهاي مسيحي، حتي خشك تر از ارتدكس و كاتوليك بود و اين نمايي بود كه غربي ها از اسلام داشتند و اين قضيه ، ابزاري بسيار برنده بود. مرور مطبوعات آن ايام نشان مي دهد اولين اتهاماتي كه به انقلاب اسلامي نسبت مي دادند، اين بود كه اگر اينها سركار بيايند، هنر و موسيقي از بين خواهد رفت.

در واكنش به اين قضيه بود كه حضرت امام(ره) فرمودند: "ما با هنر، سينما و تلويزيون مخالف نيستم، بلكه با فساد و فحشا مخالفيم" و اين حرف امام، پاسخي به موج گسترده اي بود كه در دنيا بوجود آمده بود. همچنين در ارتباط با همين پروژه بود كه سينما "ركس" آبادان در زمان نمايش فيلم "گوزنها" به آتش كشيده شد و متاسفانه يكي ازعلماي منطقه كه فرد ناآگاهي بود و بعدها هم بازيجه دست گروهكها قرار گرفت، اطلاعيه اي داد مبني بر اينكه: بيخود كردند جاي حرام (سينما) رفتند! حقشان بود! بايد كساني كه به محل فحشا و سينما مي روند، كشته شوند. البته اين توطئه بلافاصله توسط شهيد صدوقي خنثي شد و در همان اواخر سال 56، ايشان درتماسي كه با حضرت امام(ره) در نجف داشتند، بلافاصله اعلاميه اي دادند و آتش زدن سينما "ركس" آبادان را محكوم كردند. همچنين بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، شهيد بهشتي جزو اولين اقداماتي كه كرد، پرونده سينما ركس را به ميان كشيد و ثابت كرد كه اين كار توسط ساواك انجام گرفته است و آنها قصد داشته اند اين جنايت را به گردن جريانات اسلامي بيندازند.

اولين سياستگذار سينمايي انقلاب اسلامي در ادامه گفتگو با مهر افزود: پروژه معرفي اسلام به عنوان يك دين ضد فرهنگ و ضد هنر، گسترده بود. حتي يكسري از كتابهايي كه تقريبا در ايران مرده بود و تاريخ مصرف آن گذشته بود، مجددا در سال 56 و 57 اجازه انتشار گرفتند. از جمله آثار كسروي كه كل آنها دوباره چاپ شد. در راديو و تلويزيونهاي غرب هم اين تلاش همين گونه صورت مي گرفت. البته با سرعتي كه انقلاب به پيروزي رسيد و به راه خود ادامه مي داد و با توجه به آشنايي كه مردم با انديشه هاي حضرت امام(ره) و روحانيت مبارز مانند دكتر بهشتي و دكتر باهنر داشتند، مي دانستند كه انقلاب اسلامي، يك انقلاب "فناتيك" نيست. گرچه بعدا اين نام را روي انقلاب گذاشتند و حد وسطي را گرفتند و گفتند اينها "بنيادگرا" هستند و مي خواهند بازگشت به گذشته كنند. ما متهم بوديم و وقتي انقلاب پيروز شد، انقلابي ها بايد چند كار انجام مي دادند كه يكي از آنها اين بود كه رفع اتهام كنند.

ما براي اين كه بتوانيم رفع اتهامات هزار ساله كنيم (راجع به موسيقي يا هنرهاي تصويري و مصور) بايد نمونه سازي مي كرديم . چرا كه آن نمونه هايي كه مورد تحريم فقهاي اسلامي بود، نمونه هايي بود كه فساد آنها بيش از صلاح شان بود. ولي نمونه هايي وجود داشت كه مي توانست آموزنده باشد. اينجا بايد به كتاب "حكومت اسلامي" شهيد نواب صفوي اشاره كنم كه مربوط به سال 1327 يا 1328 است. يكي از موضوعاتي كه شهيد نواب صفوي به عنوان حكومت اسلامي مطرح مي كند، "سينماي آموزنده" است. اگر بخواهم به نمونه هاي قبل از آن هم اشاره كنم، فتواي شيخ الله نوري است. درآغاز كه سينما وارد ايران مي شود، پديده خيلي جديدي بود و در رستوراني كه در ميدان بهارستان بود، فيلم نمايش مي دادند. درآن زمان كه فيلمسازي بصورت ابتدايي دردنيا شروع شده بود، از شيخ فصل الله نوري، سوال مي كنند كه سينما حلال است يا حرام؟ جالب است كه ايشان هم فيلم را مي بيند و مي گويد: "بستگي دارد در سينما چه چيزي نشان دهند" و در حقيق، دراين سند كه دركتابي است كه در آستان قدس رضوي وجود دارد، ايشان سينما را نه تحريم مي كند و نه تاييد.

در مورد موسيقي هم در تاريخ چنين چيزي را داريم و فقها مي دانند آن چيزي كه ما در لفظ "موسيقي" مي گوييم ، در فقه شيعه، به آن اصطلاح موسيقي نمي شود گفت، بلكه به وجه حرامش موسيقي اطلاق مي شد. چون واژه موسيقي ريشه يوناني دارد و عربي و فارسي نيست و در فارسي ، معادل موسيقي ، سرود است و حافظ هم ميگويد:

چو دردست است رودي خوش

بزن مطرب سرودي خوش

سرود، تا قبل از دوره پهلوي، همان موزيك است، چه آواز داشته باشد و چه آواز نداشته باشد. اما چون از دوره پهلوي دركلاسهاي موسيقي عمدتا سرودهاي ملي- ميهني تعليم داده مي شد، تصور نسل ما اين است كه سرود در فارسي حتما بايد با كلام باشد و شعرهاي ملي- ميهني هم باشد، وگرنه در فارسي قديم ، اينگونه نيست. اگر مي بينم در فقه شيعه گفته مي شود موسيقي مطلقا حرام است، اين منظور، همان وجه "غنا" و "مطرب" است كه به اينها لفظ موسيقي مي گفتند. نه اينكه هرنوع صدايي كه موزون باشد و ساز بزند يا انسان بخواند. چنانكه مي دانيد قرآن هم با صوت خوانده مي شد و تعزيه هم كه درمقابل علما اجرا مي شد، با موسيقي همراه بود. اين مطلب را به اين دليل عرض كردم كه بعضي واژه ها در حوزه هاي مختلف، معاني مختلف دارد و بعضي ها خلط موضوع كردند.

كلهر ادامه داد: پس، اولين كاري كه مسئولين (هنر) بايد انجام مي دادند، اين بود كه ما براي اينكه پاسخ دنيا و حتي جامعه خودمان را بدهيم، بايد سينماي مطلوب را تعريف مي كرديم كه از نظر اسلام سينماي مطلوب چيست؟ و موسيقي ، نقاشي و شعر مطلوب اسلام چيست؟ خاطرم هست، درهمان آغاز، بعد از بحث مفصلي كه با بزرگاني مانند دكتر بهشتي ، دكتر گلزاده غفوري ، دكتر باهنر ، شهيد رجايي و چند تن ديگر داشتيم ، به اين نتيجه رسيديم كه بهترين جا براي نشان دادن هنر انقلاب اسلامي ، در وزارت آموزش و پرورش است و به همين جهت درخرداد 1358 بعنوان مشاور هنري وزير آموزش و پرورش (دكتر شكوهي) وارد وزارتخانه شدم و جزو اولين كارهايي كه انجام داديم ، تاسيس دفتر پژوهش امور هنري و نمونه سازي آموزش و پرورش بود و همه معتقد بودند كه اين واژه "نمونه سازي" بايد باشد. چون بين هنر و صنعت تفاوت است. صنعت با نقشه قابل اجراست، ولي هنر، اينطور نيست. نمونه ها هستند كه هنر را شكل و سامان مي دهند و تكثر و ريشه پيدا مي كنند.

براين اساس قرارمان اين بود كه در تمام رشته هاي هنري كار كنيم، گرچه آموزش و پرورش خيلي فقير بود و امكانات كمي داشت. شروع كارهم با همان "كلمه الله هي العليا" به خطر استاد جليل رسولي بود و در تمام زمينه ها كاركرديم .

اولين نمونه كار تصويري هم براي بزرگداشت شهداي فداييان اسلام بود كه سال 58 از تلويزيون پخش شد و با دوربينهاي كهنه تلويزيون آموزشي ( سيا ه و سفيد) تهيه شد. بعد از آن در اصلاح كتب درسي هنر، كارهايي انجام مي شد و كلاسهايي داير شد و شكل گيري "تله فيلم" همان زمان بود كه بعدها به نام "باغ فردوس" گسترش پيدا كرد. يعني بچه هايي كه مي خواستند كار سينما (بعد ازتعطيلي دانشگاه درانقلاب فرهنگي ) انجام دهند، در باغ فردوس آموزش مي ديدند. همه اين كارها نقطه شروعي داشت كه از همان وزارت آموزش و پرورش بود و قرارمان هم اين بود كه هرجا هركاري توليد مي شود، به بحث بنشنيم كه اگراشكالي داشته باشد، براي كار بعدي برطرف كنيم.

با نخست وزيري آقاي رجايي ، مسئوليت وزارت فرهنگ و هنر زمان قبل از انقلاب و دو وزارتخانه اي كه با آن ادغام شده بود، يعني وزارت دربار و يك وزارتخانه ديگر را به عهده گرفتم. سي و سه موسسه فرهنگي بود از قبيل "يونسكو" و "تالار رودكي" كه اينها موسسات مجزايي بودند وبه عنوان نهادهاي هنري و فرهنگي در كشورفعاليت مي كردند. اين نهادها را شوراي انقلاب ملزم كرده بود به اين شاخه وزارت فرهنگ و هنر كه خود اين نيز در وزارت علوم ادغام شده بود. البته شوراي انقلاب به اين نتيجه رسيد كه كار اشتباهي بوده و بايد برگردد و به صورت يك وزارتخانه عمل كند كه با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه حيات داد. من و دوستاني ديگر هم وارد اين شاخه شديم و تا شهريور سال 59 كه كارهايي پراكنده در زمينه تئاتر و سينما و موسيقي شده بود، تقريبا در تمام شوراهاي هنري كه در تهران و بصورت ستادي وجود داشت، مثل شوراي تئاترشهر و شوراهاي تلويزيون شركت مي كردم و حتي قبل از اينكه وارد اين پست شوم، فيلمي با نام "هر كجا فرياد آزادي منم" را ساختم كه اولين ويديو كليپي بود كه در ايران ساخته شد . كاري موزيكال بود وخواننده اش آقاي شهرام ناظري بود و آهنگ آن از آقاي لطفي بود و نوازندگي را هم ايشان به عهده داشت. دكلمه آن هم از آقاي هوشنگ توكلي بود. ما در آن زمان طراحي پوسترها را كه شروع كرديم، براي اولين بار "خط" را در آن آورديم، يعني از خط نستعليق و شكسته كه اصلا دركارهاي گرافيكي رسم نبود، بعنوان يك عنصر زيبا شناختي استفاده كرديم. البته خطاطي مانند مرحوم مافي داشتيم، ولي دركار رسانه از آن استفاده نمي شد و فيلم "هر كجا فرياد ازادي منم" الگويي شد براي پخش موسيقي، كه بعدها روي منظره شروع كردند و شايد خيلي از سازندگان، نمي دانستند فلسفه وجودي آن چيست، ولي اين فيلم درباره هفده شهريور بود و مورد استقبال بخصوص هنرمندان قرار گرفت.

اين پيش زمينه را عرض كردم تا بدانيم سينماي ما در چه بستري رشد پيدا كرده است. چه نقاط ضعفي داشتيم و چه كارهايي بايد مي كرديم و دشمنان هم اين توفيقات را ديدند. براي من هم خيلي عجيب بود كه حدود 20 - 30 نفر از بچه ها را جمع كرديم و با هيچ امكاناتي كار مي كرديم و يكدفعه شب شنيدم بي بي سي برنامه اي عليه ما پخش كرد و تمام عناصري كه دركشور به نوعي غربگرا بودند، را عليه ما تحريك مي كردند. يادم هست باهمين برنامه هايي كه بي بي سي گذاشت، چند نفر از استاداني كه با ما همكاري مي كردند، منصرف شدند و همكاري شان را قطع كردند. از تمام عناصر ترس و تطميع استفاده مي كردند براي اين كه اين اتفاق نيفتد. دو شماره از مجله معروف "فيلم" عليه جرياني كه بوجود آورده بوديم، مطلب نوشت و بعدا به من گفتند نويسنده اين مطالب كه امضا نداشت، يكي از كارگردانان فراري بود كه در فرانسه فوت كرد.

به ما اتهام مي زدند كه اينها آمده اند تا كارگردانان را تحويل دادستاني انقلابي دهند و آقاي گيلاني هم آنان را اعدام مي كند! فضا را نسبت به ما خيلي بد مطرح كرده بودند و ما امكان مقابله با چنين فضايي را نداشتيم. آن زمان حدود دويست نشريه در ايران منتشر مي شد كه از بين آنها بيش از 180 نشريه، ضد انقلاب چپ گرا بودند و يك سوم از آنها هم شايد راست گرا بودند. در اين بين بيست روزنامه اي هم كه به انقلاب اسلامي تعلق داشت، به ما بد مي گفتند و دليلش هم اين بود كه روزنامه هاي انقلاب اسلامي در زمينه هنر ، نيرويي نداشتند و براي اينكه نيرو جذب كنند، يك نفر براحتي مي توانست فقط نامش را عوض كند و در اين روزنامه ها قلم بزند. يعني صبح ها در يك روزنامه چپي قلم بزند و عصر در روزنامه اسلامي بنويسد و سردبير هم فكرنمي كرد كه او دارد چه مي نويسد. ميتوانم بگويم كه بين دولت آقاي رجايي در سال 59 و سال 61 ، كل مسئوليتهايي كه دروزاتخانه داشتم، يكسال و يازده ماه بود كه از اين مدت، حدود سيزده ماه سينماي كشور به صورت غيرمستقيم زير نظر من بود و 7 - 8 ماه هم مستقيما معاون سينمايي وزارت ارشاد بودم. در اين دوره، هدف اصلي مان اين بود كه تبيين كنيم سينماي اسلامي چيست؟

كلهر در ادامه گفتگوي مشروح خود با مهر گفت: آن روزها سينماي موفق دنيا با دوعنصر "سكس" و "خشونت" حركت مي كرد و ما اين دوعنصر را از سينما حذف كرديم. گفتيم خشونت را به طور مطلق درنمي آوريم، ولي بعنوان يك عنصر كه جزء لايتجزاي سينما باشد، آن را از سينما حذف مي كنيم، به طوري كه حضور خشونت درفيلم بايد حتما دليل داشته باشد.

اين "سياست سينمايي" را طي يك مقاله انگليسي به عنوان "آينده سينماي انقلاب اسلامي" نوشتم و در سال 61 در قالب كتابي بنام "سينماي انقلاب اسلامي" چاپ شد و در نمايندگي هاي سياسي دنيا كه در ايران بودند توزيع شد و به يونسكو هم فرستاده شد كه خود اين مقاله به عنوان يك سند فرهنگي در يونسكو ثبت و ضبط است. اين مقاله به زبان فارسي نيز در شماره اول فصلنامه "هنر" چاپ شد و همچنين متن فارسي و ترجمه انگليسي آن هم در بولتن اولين جشنواره بين المللي فيلم فجر چاپ شد و همان زمان شنيدم در چند جاي ديگرهم چاپ شده است.

در اين مقاله كه خيلي هم طولاني نيست، آينده سينماي ايران را خوش بينانيه پيش بيني كرديم و سياستهايمان را هم اعلام كرديم و گفتيم ما كه در تاريخمان سعدي ، مولوي ، حافظ و خيام داريم، اين حق را هم داريم كه سينماي پرمحتوايي را به دنيا ارايه دهيم و البته چون شروع اين مقاله درباره تهاجم فرهنگي است، بديهي بود كه كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا، هشيار شوند و با آن مخالفت كنند و حتي با ما درگير شوند.

درعين حال، بعضي كشورهاي غربي بودند كه سلطه آمريكا را نمي خواستند و با من تماس مي گرفتند و بخاطر چنين موضعگيري تبريك مي گفتند. كشورهاي شرقي هم كه در راس آنها شوروي بود، مي پذيرفتند. اما در بلوك شرق، كشوري كه صادقانه تر از بقيه عمل كرد، كره شمالي بود كه رهبر فقيد اين كشور،(كيم ايل سونگ) خودش سناريو هم مي نوشت. مثل "دختر گل فروش". دردوره من، اولين هفته فيلمي هم كه از كشورهاي خارجي در ايران برگزاركرديم، هفته فيلم كره شمالي بود و نظرم اين بود كه بايد راجع به بقيه هم ادامه دهيم و در طول سال بايد درمورد تمام كشورهاي جهان هفته فيلم برگزار كنيم. در دعوتنامه اي هم كه براي اولين فستيوال بين المللي فجر به دنيا فرستاديم، چيزي را بعنوان سياست خودمان راجع به سينماي مقبول و مطلوبمان، عنوان كرديم و گفتيم "ما از سينمايي استقبال مي كنيم كه "انساني" و "ظلم ستيز" باشد و برآيند آن سازنده بوده و استعماري نباشد."

درسال اول، 16 كشورخارجي در جشنواره فيلم فجر شركت كردند و بعضي از اين كشورها، اولين بار فيلمشان را به فستيوال تهران فرستادند. فيلم "آسپاروخان" ساخته بلغارستان تا آن تاريخ، بزرگترين سياهي لشكر را داشت. شصت هزار نفر در يك كادر و دريك صحنه جمع شده بودند. به طوري كه اين فيلم، يكي از بزرگترين فيلمهاي تاريخي سينمايي دنياست و بلغارستان هم آن زمان جزو بلوك شرق بود.

اين فيلم، تاريخ شكل گيري سرزمين بلغارستان است و براي اولين بار به تهران آمد و در فستيوال بين المللي فيلم فجر به نمايش در آمد. فيلمي هم از جدايي طلبان باسك، از كشور اسپانيا بود كه آن هم براي اولين باربه فستيوال فيلم فجر آمد. فيلم ديگري هم از چك و اسلواكي بود. ايتاليا هم فيلم فرستاد و جمعا" از بين 16 كشوري كه براي ما فيلم فرستادند، 9 كشور، فيلم سينمايي ارائه كردند و بقيه كشورها، مانند ايتاليا، فيلم كوتاه فرستادند .

فيلم آقاي "گراسكو"،يكي از مستند سازان معروف دنيا ( اهل روماني ) بعنوان "جنگ سوم"، فيلمي بود با موضوع هشدار به بشر كه اگر جنگ سرد ادامه پيدا كند، به جنگ گرم منتهي مي شود. البته اين فيلم براي اولين بار نبود كه اكران مي شد، ولي به تهران آمد.

يك نگاه فراملي، جهاني و انساني براساس مشتركات نگاه اسلام و مشتركات فرهنگي ملل جهان اسلام به عنوان دين جهاني و آخرين شيوه زندگي كه ميتواند بشر درمانده پايان قرن بيستم را به سرانجام مقصود برساند، بر سياستهاي فرهنگي هنري ما، ازجمله سينما حاكم بود. و براين اساس بود كه فستيوال فيلم فجر بوجود آمد. فستيوالهاي ديگري هم راجع به تئاتر و موسيقي بوجود آمد و مسئوليت آنها را هم من به عهده داشتم، چون اساسا" چارت وزارت ارشاد را خودم ترسيم كردم. درواقع وزارت ارشاد، تلفيقي است بين شاخه فرهنگ و هنر وزارت علوم ، وزارت اطلاعات و جهانگردي سابق، كه شده وزارت فرهنگ و هنر و ارشاد انقلاب اسلامي و من معتقد بودم بايد جشنواره اي براي سنيما داشته باشيم و جشنواره اي هم براي موسيقي و جشنواره اي براي تئاتر.



اولين سياستگذار سينمايي انقلاب اسلامي افزود: اولين جشنواره فيلم فجر بعد از چهار پنج ماه كه در آن زمان ديگر من مسئوليت معاون وزير را به عهده نداشتم، برگزار شد، ولي چون از ميهمانان خارجي دعوت كرده بودند، من بعنوان ميزبان و دبير هيات داوران جشنواره فيلم فجر در جشنواره حضور داشتم و تا جشنواره سوم فيلم فجر هم، درهيات داوران حضور داشتم كه متاسفانه ازجشنواره دوم به بعد، ديگر جشنواره از بين المللي بودن خارج شد و يك هدف بزرگي را كه به نظر من تبادل فكر و انديشه با جهان بود از دست داديم و فكر مي كنم ضربه بزرگي را در اين زمينه متحمل شديم.

درديداري كه سال 60 خدمت آقاي خامنه اي كه در آن زمان رييس جمهور بودند، داشتم ، ايشان مصر بودند كه حتما باهنرمندان بزرگ دنيا ارتباط داشته باشيم و اين ارتباط به نفع انقلاب اسلامي است و آنها تحت تاثير آنچه كه در اين سرزمين اتفاق مي افتد قرار خواهند گرفت و همينطور هم بود. يعني اولين جشنواره فيلم فجر را كه تجربه كرديم، در روزهاي دهه فجر، آقاي "كراسكو" كه از بهشت زهرا برگشته بود، به من گفت: وقتي عكس جواني را ديدم كه مادرش نقل و پول آنجا ريخته بود، من آنجا اشك ريختم. اين المانها(علائم و نشانه ها) شايد براي افراد معمولي زياد مهم نباشد. اما هنرمندان، آدمهاي حساسي هستند و وقتي براي او توضيح داده بودند كه نقل و پول را روي سر داماد مي ريزند و چون اين شهيد داماد نشده، برايش نقل و پول مي ريزند، سخت تحت تاثير قرار گرفته بود.

در اولين جشنواره فيلم فجر ما تعداد زيادي ميهمان دعوت نكرده بوديم، چرا كه هنوز تجربه جشنواره را نداشتيم. جنگ هم شروع شده بود و آن سال ما در بعد نظامي، موقعيت خوبي نداشتيم، ولي درعين حال، جشنواره تاثيرات مثبتي داشت، اما متاسفانه دنبال نشد و هر چند من براي آينده سينماي ايران اظهار اميدواري كردم كه در سالهاي بعد، كارگردانهاي بزرگ جهان را خواهيد ديد كه مشغول فيلمسازي در ايران هستند، اما متاسفانه اين اتفاق هرگز به وقوع نپيوست.

جشنواره تئاتر فجر، يك سال بعد از جشنواره فيلم فجر شروع شد و اولين جشنواره موسيقي فجر هم بخاطر مشكلاتي كه بود، سال 63 برگزار شد و من اصرار داشتم حتما از موسيقي محلي ، نواحي و مقامي شروع كنند. من معتقد بودم آهنگسازان و نوازندگان محلي، بعنوان ذخيره هايي هستند كه دارند از بين مي روند، و بايد آنها را از روستاها و نقاط دور بياوريم.

ما "عاشق ها" را براي اولين بار به فستيوال موسيقي فجر آورديم. تركمن ها را هم آورديم و موسيقي تربت جام را. بسياري از اساتيد موسيقي، تك نوازان يا گروههاي موسيقي محلي را كه آورده بوديم مردم از نزديك نديده بودند و برايشان جالب بود كه براي اولين بار با آنها برخورد مي كردند. چون سياستهاي قبل از انقلاب كاملا استعماري بود ومي خواستند فرهنگ گذشته ما راكاملا قطع كنند. سياست فرهنگي دوره پهلوي، نسبت به همه زمينه ها، از جمله موسيقي، يك سياست كاملا هويت زدايانه بود. اما ما عكس آن راعمل كرديم. ما مي گفتيم اينها ذخاير ما هستند، گرچه سواد ندارند و يا از روي نت نمي خوانند، ولي خيلي موثر بودند.

يادم هست سال 66 يا 67 در يكي از جشنواره ها،در عين حال كه من رييس مركز موسيقي صدا وسيما هم بودم، جشنواره موسيقي فجر را هم برگزار كردم و در آن دوره ازجشنواره، هيات داوران ما بزرگاني مانند مرحوم "مرتضي حنانه" و استاد "پور تراب" بودند. آنها حدود 11 نفر بودند كه هر نفرشان براي كشور مايه افتخارهستند. اين اتفاق آنقدر دشمنان انقلاب را اذيت مي كرد كه دو سه شب "بي بي سي" تلاش كرد مخالفين و سلطنت طلباني كه در لندن بودند، ثابت كنند بيانيه اي كه هيات داوران امضا كردند، مال اينها نيست و كلهر نوشته است! و بعدها هم كه با آنها مصاحبه شد، يكي ازآن بزرگان كه آقاي "تجويدي" بود، گفت: ما داريم در ايران كار مي كنيم و موسيقي در ايران ارتقاء پيدا كرده است.

همين شعر "آب زنيد راه را اين كه نگار مي رسد" كه مرحوم عليقلي خوانده است، يك سمفوني بود كه دكتر رياحي در سال 66-67 ساخت و اين براساس همان تزي بود كه من هر جا رفتم، سعي كردم نمونه هايي را در"هنر" عرضه كنم و بگويم مي شود موسيقي اي داشت كه "فاخر" باشد. يعني قابل، ماندگار، هنر و زيبا باشد و در عين حال "فاسد" نباشد.

درجامعه قبل از انقلاب موسيقي سير بدي را طي كرده بود. در جاهايي كه به لحاظ فرم و شكل بد نبود، به لحاظ محتوا بد بود و جايي هم كه به لحاظ محتوا بد نبود، به لحاظ فرم سخيف و مبتذل بود. به طوري كه بعضي ها تصورنمي كردند بشود موسيقي خوب هم داشت كه رهبر و فقيه برجسته اي مثل مرحوم امام از آن دفاع كند.

دردوره اي كه مسئوليت موسيقي صدا وسيما را داشتم، عده اي منجمله 30نفر از نمايندگان مجلس اعتراض داشتند و حتي خطيب نمازجمعه هم به موسيقي اعتراض داشت و حضرت امام مكتوب فرمودند "اكثر آهنگها بلا اشكال است" و اين براي تمام كساني كه درمورد موسيقي بعد از انقلاب زحمت كشيدند، افتخار بزرگي بود. تك نوازندگان و آهنگسازان و شعرايي كه براي موسيقي بعد از انقلاب كار مي كردند، هدفشان همين بود كه ما بايد به جايي برسيم كه عقب افتادگي تاريخي مان در "هنر" را بعنوان مسلمان و شيعه جبران كنيم. شايد نتوانسته باشيم به جايي كه "فارابي" بود، يا جايي كه "ابوعلي سينا" بود، برسيم، ولي تلاش كمي هم صورت نگرفته است. حتي از بيرون كه نگاه كنيد، آنچه كه در "لس آنجلس" توليد مي شود، چنانچه خودشان هم معتقد هستند، بسياري از آنها تحت تاثير موسيقي است كه در داخل توليد مي شود. يكي از خوانندگاني كه هنوز در اين شهر(لوس آنجلس) است و ادعا داشت جزو خوانندگاني بود كه براي مبارزه به آنجا رفته، در "بي بي سي" راجع به سرود بوي بهار ( آب زنيد راه را... ) گفت: روزي كه ما به آمريكا آمديم، فكر كرديم آمديم كه موسيقي و هنر ايراني را حفظ كنيم. چون يك سري آخوند و شيخ آمده اند كه موسيقي را در ايران از بين ببرند. اما الان با شنيدن اين سرود به نظرم مي آيد كه ما عقب هستيم و بايد اعتراف كنيم كه اشتباه كرديم.

نامه هايي ازخوانندگان و آهنگسازان آن طرف دارم كه اعتراف به اشتباهشان مي كنند. البته به اين معنا نيست كه موسيقي ما نمي تواند بهتر از اين باشد، بلكه يقين دارم، هم مي توانست به جايگاه بهتر از اينها كه حالا هست برسد، و هم مي تواند برسد. سينماي ما هم همين بحث را دارد. غير قابل انكار است كه بگوييم سينماي ما نسبت به قبل از انقلاب خيلي بهتر است، ولي مي توانست بهتر از اين هم باشد.

ما بايد در چند بخش كار مي كرديم. بخشي كه دنيا از سينماي ما انتظار داشت، يك بخش "انقلابي" بود و من اين مطلب را در خارج از كشور بارها مي شنيدم. يعني دنيا متوقع بود كه يك ژانري از سينماي ظلم ستيز را ببيند، كه مبناي ظلم ستيزي آن به جاي اينكه شهوات، نفسانيات و خودپسندي و خود پرستي باشد، خداپرستي و ديگرپسندي باشد. البته سينماي ظلم ستيز در دنيا داشتيم، حتي خود آمريكا هم داشت و به لحاظ همين ظلم ستيزي، سينماي مقبولي دردنيا است، ولي اكثرا بنيه و مايه ظلم ستيزي، در آن فيلم ها خود پسندي و خودخواهي فرد است. يعني چون به او ظلم شده، دارد اين كار را مي كند. درحاليكه درانقلاب اسلامي، كساني بودند كه چون مي ديدند به ديگران ظلم مي شود ، مي رفتند و شهيد مي شدند. جنگ ما هم همينطور بود.

من معتقدم روي سينماي ما در دو جا كار شد كه نمي توانم بگويم تمامش غفلت بوده است. در واقع يك خط انحرافي در دوره دفاع مقدس جلوي سينماي ما گذاشته شد و ژانر "سينماي فرياد گرعليه ظلم" بوجود نيامد. يا اگر چند تايي هم فيلم ساخته شد، به ژانر تبديل نشد ( لفظ فريادگري عليه ظلم را هم از وصيت نامه حضرت امام عرض كردم).

يك بار مصاحبه كردم و يكي آن را مسخره كرد. اما باز تكرار مي كنم: "وسترن" در سينماي دنيا يك "ژانر" شد و به حدي مقبول افتاد كه حتي "باليوود" در هند دارد "وسترن" درست مي كند و مي دانيد كه ماجراهايي كه درغرب آمريكا وجود داشته است، به پنج صفحه نمي رسد و اصلا چيزهايي كه در سينماي "وسترن" مي بينيد، وجود خارجي نداشته است، بلكه محصول تخيل هنرمندان است. ولي يك زمينه است، چون كار هنرمند اين است كه آنچه درعرصه خيال قابل دسترسي است، انجام دهد. ما واقعا بايد چنين كاري مي كرديم . در آن سالها، ژانري در سينماي "الجزاير" وجود داشت، بنام سينماي "المجاهد". سينمايي كه خيلي ضعيف، ابتدايي و ساده بود و ما فقط بخاطر اينكه انقلاب الجزاير را دوست داشتيم، قبل از انقلاب سعي مي كرديم اين فيلم ها را ببنيم.

دررابطه با انقلاب و انقلاب اسلامي، چه ايراني و چه غيرايراني، بايد كار مي كرديم، اما نكرديم و دشمن ما اين ژانر را كار كرد. در آرشيو سينماي تجاري دنيا، بين سالهاي 82 - 1981 تا 1985 تا 87 انبوه فيلم هاي پرهزينه اي را مي بينيد كه مي توانيد بگوييد ژانر انقلاب اسلامي است، ولي عليه انقلاب است.

هنوز اين ژانر زنده است و كار مي شود و امروز خودش را به "تروريسم" رسانده است. "تروريسم" اسمي است كه آنها بر روي اين ژانر گذاشته اند. درحالي كه ما نيامديم اصل آن را بسازيم و به دنيا نشان دهيم - و اگر نمي توانيم عليه مستكبركاري بكنيم ، فرياد بزنيم - آنها فيلم ساختند. من به يكي از مسئولين گفتم بياييم اين كار را انجام دهيم. اما ايشان گفت: نه! ما كار نمي كنيم، ولي كشورهاي ديگر دارند مي سازند. و متاسفانه بعضي از اين فيلمهاي جذاب و پرهزينه به ايران هم آمد و حتي به سينماي ايران پول مي دادند و صحنه هايي كه كاملا روشن بود را در مي آوردند و به نمايش مي گذاشتند. پشت اين سينماها كشورهايي بودند كه نامشان آلمان غربي - اسراييل - افريقايي جنوبي ( قبل از آپارتايد) - ايتاليا - فرانسه و آمريكا است.

ما مي توانستيم ژانر سينماي دفاع مقدس هم داشته باشيم. حتي بخاطر اينكه ما بتوانيم ازتكينك خيلي ساده و ابتدايي و سينماي مبتذل فيلمفارسي جدا شويم، پيشنهادم اين بود كه بايد از بازسازي مستند شروع كنيم و فيلمهايي هم كه زمان ما تدارك شد، "بازسازي مستند" بود. مثل "دادشاه". من معقتد بودم بايد واقعه اي كه اتفاق افتاده را بگيريم و سينمايي كنيم و سپس عرضه كنيم. اما بعد از "بازسازي مستند" مي توانستيم يك ژانر دفاع مقدس داشته باشيم كه مي توانست دشمن ما عراق نباشد و هردشمن ديگري مثل عراق مي توانست باشد كه هر بار پنجه بوكس آمريكا مي شود.

ما با اين كار مي توانستيم هم به دنيا و جهان سوم درس بدهيم و هم به تمام آگاهان دنيا. ما بايد قبل از اينكه رمبو ساخته شود، فيلم خودمان را مي ساختيم. اين ژانرها حتما بايد مخاطب خودش را بين سن 14 سال تا 30 سال ببينند. يعني اين سينما بايد "قصه گو" باشد و "قهرمان" داشته باشد. اين سينما، سينماي روشنفكري نيست، سينماي ضد مخاطب و نخبه گرا نيسشت. هرچند به لحاظ اوضاع اجتماعي خودم درآن قشر قرارمي گيرم و اگر بخواهم فيلمي ببينم، "تاركوفسكي" را مي بينم، اما اين فيلم را براي سينماي اقتصادي كشور پيشنهاد نمي كنم، چون يقينا اين كشور با اين ژانر ضرر مي كند و زمين مي خورد. چنانچه ديديد سينماي فرانسه چگونه نابود شد. ايتاليايي ها زود فهميدند كه آمريكايي ها دارند چه بلايي بر سرشان مي آورند و با چيزهايي خودشان را نجات دادند و من معتقد هستم سينمايي را كه ايتاليايي ها گرفتند و بعنوان سينماي اقتصادي، خودشان را با آن نجات دادند، نسبت به سينمايي كه قبلا داشتند، ضرر بود. آمريكا هم با سياست موذيانه و زيركانه اي به كارگردانان اروپا گفته بود خوش به حال شما كه مي توانيد فيلم هاي هنري بسازيد و ما نمي توانيم و مجبور هستيم فيلم هاي تجاري بسازيم. يك ساده لوح ممكن است اين حرف ها را باور كند. چرا نمي توانيد بسازيد؟ مي توانيد اما سينما بازار است و اقتصاد در سرنوشت سينما نقش عمده دارد.

پس اول بايد مخاطب عام را در نظر گرفت. بزرگترين خطايي كه ما كرديم، اين بود كه دو سرمايه بسيارعظيم را از دست داديم. ما با انقلاب اسلامي مان يك مخاطب ميلياردي درجهان داشتيم. چرا كه بعد از انقلاب اسلامي توجه همه دنيا به ما جلب شده بود. يعني ارثي گرانبها به ما رسيده بود و ما تمام تلاشمان را كرديم تا آنرا به نابودي بكشانيم. خيلي طول مي كشد تا شما به مخاطب جهاني بفهمانيد كه من بعنوان يك كشور، توليد كننده سينماي مردم پسند هستم. مثلا براي تايوان، يا هنگ كنگ چقدر طول كشيد تا امثال جكي چان وارد خانه ها شود؟ حداقل 15 سال تمام تلاش خود را كردند تا به عنوان كشور داراي يك سينماي سرگرم كننده مطرح شوند، اما ما نيازي به اين نداشتيم. چون دنيا منتظرمان بود. هر جا مي رفتيم، دنيا منتظرمان بود كه از ما يك ژانر سينماي انقلاب اسلامي ببيند. چون تمام دنيا مي دانست كه يك پيرمرد بلند شده و يك ملت با فرياد و دست خالي پيروز شدند. ولي ما در مقابل اين توقع، فيلمهايي را به به دنيا عرضه مي كرديم كه خود مسئول سينمايي ما، لايه دومي فيلم را نمي فهميد. و فيلم آنقدر پيچيده و مشوش و به هم ريخته و دور از ذهن مخاطب سينما بود كه فقط يكسري از فستيوالهايي كه مي دانستند براي چه دارند به اينها جايزه مي دهند، تشويقشان مي كردند.

من بزرگترين سرمايه سينما را براي هر كشوري "مخاطب" سينما مي دانم نه دوربينهايي كه آنها دارند و نه شهرك سينمايي. تمام اينها درمقابل مشتري دست به نقدي كه بدون هيچ انتظاري درصف سينما مي ايستد، هيچ است و اگرتصادفا فيلمي دركشور داشتيم كه در اين ژانري كه مي گويم قرارمي گرفت، متاسفانه سياستگذاران ما اين فيلم را براي جشنواره ها ارسال نمي كردند يا تبديل به ويديو نمي كردند كه مجاني به دنيا بفرستند.

زماني بود كه سياستهاي سينمايي كشور خيلي روي اعصابم فشارمي آورد، چون مي ديدم فيلمهايي را كه بايد مجاني به كشورهاي عربي و كشورهاي منطقه و اردو زبان يا كشورهاي آفريقايي بدهند، نكه ميداشتند و مي گفتند: مي خواهيم اين فيلم ها را بفروشيم و سود ببريم. من مي گفتم: حتي يك بقال هم مي داند كه بايد پنج سال مجاني بدهد يا كادو بدهد. بعد از آن اينها خودشان مي آيند و براي فيلم هاي شما پول مي دهند. اما اين كه بنشيند و تبليغاتي هم نكنيد، به صرف اينكه آنها بيايند و پول بدهند، تا ابد هم مشتري نخواهند شد. آنها مي آمدند فيلمهايي روشنفگري و گزنده كه من اسم آنها را سينماي "مازوخيم" و "خود آزار" مي گذارم، كه نه مردم خودمان، ونه دنيا، نمي فهميدند چيست، مي فرستادند و فقط به صرف اينكه گزندگي هايي راجع به انقلاب ، امام و جنگ داشت و چند تا جايزه گرفته بود، كپي و تكثير مي كردند و بصورت مجاني مي دادند. يعني دو تا كار همزمان صورت مي گرفت. يكي فيلم هايي كه بايد ارسال مي شد، نمي شد. و يكي فيلم هايي كه نبايد ارسال مي شد، مي شد و اگر چند نفري هم منتظر سينماي ايران بودند، وقتي مي ديدند چيزهاي پرتي است كه نمي فهمند چه مي گويد از اين سينما روي برمي گرداندند.

يكي از فيلمهاي معروفي كه در داخل كشور هم خيلي سرو صدا كرد را بردند خارج و يكي از اروپايي ها درمورد آن گفت:" پرت و پلا است". اگر شما ايراني نباشيد و اگر مساله تان تجدد و فناتيزم نباشد و اگر اين جريانات سياسي حاكم نباشد، اصلا نمي توانيد اين فيلم را تحمل كنيد كه متاسفانه يكي از فيلمسازان معروف ما آنرا ساخته بود. (ناصر الدين شاه اكتور سينما)

يك خارجي اصلا نمي فهمد اين فيلم چيست. شما بايد حتما يك گراند شناخت كل بيماريهاي ملي، تاريخي و روشنفكري ما را داشته باشيد، تازه آخرش هم باز فيلم را متوجه نمي شويد. و بمراتب از فيلمهايي دوره كمونيستي كه كوبا مي ساخت، بي معنا تر است. آنها فيلم هايي داشتند كه مساله اول خودشان بود، ولي واقعا جهاني بود. شما "مرگ يك بروكرات" را نگاه كنيد. فوق العاده است. فيلمهاي ديگري هم از روشنفكران چپ داريم.