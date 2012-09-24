اورژانس بابل مجوز افزایش پایگاههای شهری و جاده ای دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدیان اظهار داشت: در پنج ماه گذشته هزار و 200 تماس تلفنی با مرکز پیام گرفته شد، که از این تعداد تماس، پنج هزار و 665 مورد منجر به ماموریت و اعزام آمبولانس شده که سه هزار و 128 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه مردم اطلاع چندانی از خدماتی که اورژانس ارائه می‌دهد، ندارند، تصریح کرد: این عدم بی‌اطلاعی سبب می‌ شود تا برای هر مشکل کوچکی با اورژانس تماس و درخواست کمک کنند در حالیکه بسیاری از این مشکلات تنها با یک مشاوره کوتاه‌ مدت تلفنی توسط پزشک عمومی برطرف می‌شود و به اعزام نیروهای اورژانس به محل بیمار نیازی نیست.

محمدیان افزود: با توجه به اینکه این منطقه دارای جمعیت شناور و توریستی بوده و از مسیرهای مواصلاتی کشور است، افزایش پایگاه و حضور در میادین و نقاط پرتردد در طرح‌ های تابستانه و بهاره، همراهی کاروان راهیان نور، حضور در گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها، مراسم ملی و مذهبی و مانورهای شهری و کشوری می‌ تواند کمک شایانی در زمینه کاهش مرگ و میر حاصل از کمک نکردن به موقع به مصدومان این جاده‌ ها شود.

آزادسازی و تعریض خیابان شهید مطهری بابل

شهردار بابل گفت: کاهش و روان سازی ترافیک در خیابان شهید مطهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان در منطقه میدان آستانه بابل با تعریض بخشی از این خیابان انجام شد.

فرهاد عسکری بیان داشت: با توجه به وجود آستانه مقدسه امامزاده قاسم و حجم بالای ترافیک و تردد زائران و شهروندان، شهرداری بابل با اخذ مجوز از شورای شهر و پس از رایزنی و مذاکره با مالک یک باب واحد مسکونی در خیابان مطهری، با اجرای عقب نشینی به مساحت 143 متر مربع بخشی از این خیابان که در ادامه خیابان 25 متری شبکه ترافیکی شهر بابل بوده، تعریض و تا حدود زیادی معضل ترافیکی این مسیر ارتباطی برطرف شد.

وی افزود: خیابان شهید مطهری میدان آستانه را به خیابان شریعتی متصل می کند که با توجه به حجم بالای تردد و عرض کم معبر، مشکلات متعددی برای شهروندان به وجود آورده بود که امیدواریم با اقدام بعمل آمده باعث سهولت و دسترسی آسان تر شهروندان به مقاصد مورد نظر شود.

شهرداربابل گفت: همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرح های توسعه مهمترین لازمه حل مشکلات و معضلات شهری و توسعه و آبادانی شهر است.

دهه کرامت فرصتی مغتنم برای ترویج و معرفت بیشتر مردم

مدیرحوزه علمیه فیضیه مازندران گفت: دهه کرامت فرصتی مغتنم برای ترویج و معرفت بیشتر مردم، بخصوص نسل جوان با فرهنگ علوی و ائمه معصومین (ع) است.

آیت الله محمد فاضل در جلسه جامعه روحانیت بابل افزود: روحانیون با بهره گیری از امکانات و تجهیرات موجود، اقدامات جدی تری در این زمینه به عمل آورند.

وی به ویژگی ها و خصایص حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) اشاره کرد و بیان داشت: امام هشتم (ع) منشاء خیرات و برکات فراوانی برای ایران اسلامی است.