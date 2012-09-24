هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراحل مختلفی را تا کنون برای شناسایی بازیکنان نخبه و انتخاب ترکیب تیم به منظور حضور موفق و قوی در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پشت سر گذاشته ایم.



افزایش علاقه مردم قم به حضور پرقدرت صبا در لیگ برتر



وی ادامه داد: تاکید باشگاه صبای قم و البته خواست مردم و علاقمندان به فوتبال این است که صبا با بازیکنان توانمند و مستعد فوتبال قم در مسابقات لیگ برتر امید باشگاه های کشور حضور یابد و ما نیز این مهم را اجابت کرده و با قدرت در لیگ برتر شرکت می کنیم.



قائم مقام تیم های پایه باشگاه صبای قم بیان کرد: برای این منظور دو مرحله تست گیری را از بازیکنان متقاضی عضویت در تیم فوتبال امید صبای قم به عمل آوردیم که در این تست گیری جمع زیادی از بازیکنان بومی و غیر بومی حضور داشتند.



وی در ادامه با اشاره به مشخص شدن حریفان صبا در لیگ برتر امید کشور، عنوان داشت: حریفان تیم فوتبال امید صبای قم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی مشخص شدند که تیم ما تمرینات خود را با جدیت زیر نظر کادر فنی خود برگزار می کند.



رقابت 12 تیم در فصل جدید لیگ برتر فوتبال امید کشور



گائینی با اشاره به تعداد تیم های حاضر در مسابقات امسال، ابراز داشت: فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور امسال با رقابت 12 تیم مدعی برگزار می‌شود که یکی از آنها تیم فوتبال امید صبای قم خواهد بود.



وی اضافه کرد: تیم های فوتبال رده سنی امید صبای قم، ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، برق شیراز، گسترش فولاد تبریز، شهرداری تبریز، نفت اهواز، نساجی مازندران، فجرشهید سپاسی شیراز، ملوان بندر انزلی و داماش گیلان در لیگ برتر امید کشور قرار دارند که بازی های خود را از اواخر مهرماه برای قهرمانی در فصل جدید این مسابقات آغاز می‌کنند.



گائینی تصریح کرد: با برنامه ریزی مدیریت تیم‌های پایه باشگاه صبای قم، تیم فوتبال امید صبای قم در حالی حاضر تمرینات خود را به منظور حضور موفق در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می‌کند که برای این تیم چند بازی تدارکاتی نیز پیش بینی کرده ایم.