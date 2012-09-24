لبخند بر لبهای سینماهای کرمان نشست/ بازگشایی دو سالن سینما

به گزارش خبرنگار مهر، بحث تعطیل شدن و فرسودگی سالنهای سینما در کشور به امری عادی در استانهای مختلف تبدیل شده است و این امر در استان کرمان نیز تسری یافت بطوریکه طی سالهای اخیر سینما نور و سینما درخشان در کرمان تعطیل شد و همچنان نیز درب این سینماهای فرسوده بسته است.

این مسئله حتی دامان سینما شهر تماشای کرمان را نیز که از مجهزترین سینماهای کشور محسوب می شود و امکان پخش دو فیلم به صورت همزمان را دارد را نیز گرفت و قریب یک سال این سینما نیز تعطیل شد که درنهایت مشکل این سینما برطرف شد.

تعطیلی سینماها همچنین در زرند، سیرجان، بافت، بم و جیرفت و کهنوج نیز روی داد و در نهایت وضعیت به گونه ای شد که بسیاری از کارشناسان فرهنگی در این خصوص ابراز نگرانی کردند اما طی روزهای اخیر مردم کرمان شاهد بازسازی دو سینمای قدیمی این شهر به نام سینما مهتاب و آسیا بودند و در نهایت کاری که باید طی یک سال انجام می شد در یک اقدام فشرده در مدت 50 روز به اتمام رسید و دقایقی قبل این دو سینما بار دیگر بازگشایی شد و در دسترس علاقمندان به سینما قرار گرفت.

هر چند که دلیل اصلی این بازسازی نیز برگزاری جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس بود اما جای خوشحالی دارد که یکی از مهمترین زیر ساختهای فرهنگی کرمان که سالها مورد غفلت قرار گرفته بود بار دیگر احیا شد.

با افتتاح این دو سالن سینما هم اکنون کرمان در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره فیلم مقاومت با حضور 550 میهمان خارجی و صدها میهمان داخلی است و این درحالی است که در حال حاضر قریب به 100 خبرنگار داخلی و خارجی نیز وارد کرمان شده اند و هم اکنون در هتل بین المللی پارس کرمان مستقر هستند.

قرار است طبق برنامه اعلام شده مراسم افتتاحیه این جشنواره عصر امروز در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان و برخی مسئولان ملی و استانی برگزار شود.

در این جشنواره 143 اثر سینمایی به نمایش گذاشته می شود.

برگزاری کارگاههای آموزشی و بررسی و تحلیل فیلمها نیز در حاشیه جشنواره به مدت سه روز متولی از جمله دیگر برنامه های جشنواره مقاومت در کرمان است.

نکته جالب توجه در خصوص این جشنواره حساسیت بیش از پیش روزنامه های غربی و اسرائیلی نسبت به برگزاری این جشنواره است بطوریکه طی مقاله های متعدد در رسانه های خود سعی در تحریک افکار عمومی نسبت به این جشنواره دارند.

واشنگین پست در مقاله ای در این خصوص نوشته است که ایران سعی دارد با برگزاری این جشنواره از ملتهایی چون فلسطین، لبنان و سوریه دفاع کند و سیاستهای دولت آمریکا را زیر سوال ببرد.