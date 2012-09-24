مقابله ایران با جهان استکبار تمام نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده ظهر امروز در آیین رونمایی از پرتره 257 شهید سرافراز شهرستان قدس با بیان این مطلب افزود: برغم اینکه در حال حاضر دوران جنگ به اتمام رسیده است اما جنگ و مقابله با جهان کفر و استبداد تمام نشدنی است.

وی با بیام اینکه، هم اکنون جنگ و هجمه های دشمن بر مبنای ضربه وارد آوردن به عرصه های فرهنگی و عقیدتی و در قالب ناتو فرهنگی مطرح است، تاکید کرد: ملت آگاه ایران و مسئولین باید آگاهانه در مقابل این تهدیدات نرم ایستادگی کنند.

این مسئول با عنوان اینکه، نبرد امروز، نبرد اراده است، گفت: نظام انقلاب اسلامی در همه زمان ها با اراده و ایمانی راسخ به دنبال حق، حقیقت، انسانیت، استقلال و آزادی خواهی بوده است و این ارزش های بارز همان چیزی است که جهان استکبار در مقابل آن ایستادگی می کند.

قاضی زاده با اشاره به راه اندازی شبکه های اجتماعی ضد فرهنگی عنوان کرد: دشمن، ماهواره، شبکه های اجتماعی، فیس بوک و .... را به عنوان ابزاری برای ایفای نقش و وارد آوردن ضربه های فرهنگی در دست گرفته است.

وی با تاکید بر خنثی کردن ترفندهای دشمن برای نفوذ به عرصه های اصیل فرهنگ ایران اسلامی، گفت: همگان باید با تکیه بر ارزش های دفاع مقدس دست به دست هم دهیم و راه را برای نفوذ دشمنان به عرصه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و .... ببندیم.

این مسئول با بیان اینکه، آنچه مهم است آینده انقلاب و نظام است، گفت: خوشبختانه ملت ایران با قدرت اراده و تفکر اسلامی توانستند 32 سال انقلاب را پایدار نگه دارند.

قاضی زاده ادامه داد: تنها قدرت اراده است که توانسته است کشور و نظام را در مقابل تهدیات و هجمه های چند بعدی دشمن مصون نگه دارد.

وی با مهم ارزیابی کردن قدرت نظامی، ارتشی و تجهیزات تاکید کرد: آنچه در پیروزی و موفقیت انقلاب نقش مهمتری از قدرت نظامی دارد، قدرت اراده است.



این مسئول تاکید کرد: با توجه به نقش اراده، اعتقادات اصیل در رسیدن به استقلال و آزادی خواهی نیاز است، بر متحول کردن مثبت اراده جمعی متمرکز شویم.

قاضی زاده بر ضرورت توانمند سازی اعتقادات و باورهای اصیل گفت: باید با تقویت باورها و ارزش های اصیل اسلامی در مسیر تحقق اهداف حرکت کنیم.