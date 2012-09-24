پرونده سال آبی 91-90 با 205میلیمتر بارندگی بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با اعلام پایان سال آبی 91 - 90 با 205 میلیمتر بارندگی، گفت: بارش 205 میلیمتری در سال آبی گذشته (مهرماه 90 تا شهریور91) در مقایسه با سال آبی پیش از آن 4 درصد افزایش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت 17 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست شورای آب وزارت نیرو اظهار داشت: درحالی حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی گذشته (مهرماه 90) تا پایان شهریورماه امسال، 205 میلیمتر بود که این میزان در سال آبی گذشته 198 میلیمتر بوده است.

به گفته وی، در پایان سال آبی 91 - 90، بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه رامیان گلستان با 123درصد و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه سد مهران ایلام با 88 درصد اختصاص داشته است.