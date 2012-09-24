بانوان در تعیین سرنوشت نظام اسلامی نقش بارزی بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزیز حجتی در جمع خواهران بسیجی در همایش زنان ایثارگر افزود: بانوان رزمنده، ایثارگر و فداکار در تاریخ اسلام سرنوشت ساز بوده اند و در تاریخ ثبت شده و نمونه های زیادی از آن ها وجود دارد.

وی بیان داشت: حضرت زهرا(س) با این که پیامبر(ص) پدرش بود همیشه به عنوان پیامبر و فردی از جانب خدا به او احترام گذاشته که اطاعت خدا، اطاعت از زهرا(س)، محمد(ص) و علی(ع) است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه ری با اشاره به اینکه امروز سرنوشت نظام بر دوش بانوان است، تأکید کرد: 50 درصد از پیروزی جنگ به دلیل زحمات بانوان کشور بوده و در جنگ هشت سال دفاع مقدس ما بهترین عزیزانمان را از دست دادیم و جوانان غیور و با اراده که با امام زمان(عج) نیز ارتباط داشتند همانند شهید صیاد شیرازی، شهید بروجردی و ... را در این جنگ از دست دادیم.

وی گفت: تنها جنگی که در آن نتوانستند خاک ایران را بگیرند جنگ هشت سال دفاع مقدس به رهبری امام راحل بوده است.

برگزاری نمایشگاهی از زندگینامه و وصیت نامه شهیدان، مسابقه دارت و غرفه های متعدد ویژه هفته دفاع مقدس همزمان با برگزاری این همایش از دیگر برنامه های این مراسم بود.

همایش زنان ایثارگر به همت بسیج بانوان ناحیه مقاومت شهرری و بسیج بانوان شهرداری منطقه 20 با حضور 300 نفر از بانوان فرهیخته و بسیجی برگزار شد و در پایان این همایش نیز از سربازان گمنام که روزی فرزندان خود را راهی جبهه های جنگ کرده و یا خود در صحنه های جنگ حضور داشتند، تجلیل شد.