گفتگوی صالحی و رئیس صلیب سرخ درباره ایرانیان ربوده شده در لیبی و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،«پیتر مائورر» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یکشنبه شب در نیویورک با علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار که آخرین تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در سوریه و لیبی مورد توجه قرار گرفت، درباره همکاری در راستای ارائه و ارتقاء کمک‌ها و اقدامات انساندوستانه تبادل نظر شد.



صالحی در این دیدار با اشاره به اهمیت بعد انساندوستانه اقدامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، آمادگی کشورمان را برای تقویت همکاری‌های فیمابین و ایفای نقش بیشتر در جهت تسهیل اقدامات بشردوستانه یادآور شد.



رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در این ملاقات با مهم خواندن حمایت و همکاری کشورمان در جهت تسهیل و تسریع اقدامات صلیب سرخ در ارائه کمک‌های انساندوستانه، به سابقه مثبت همکاری بین هلال احمر کشورمان و صلیب سرخ جهانی در نقاط مختلف جهان اشاره و مراتب تقدیر خود را در این خصوص اعلام کرد.



تلاش در جهت آزادی ایرانیان ربوده شده در لیبی و سوریه نیز از دیگر محورهای مذاکرات در این ملاقات بود.

