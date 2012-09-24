به گزارش خبرگزاری مهر،«پیتر مائورر» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ یکشنبه شب در نیویورک با علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که آخرین تحولات مهم منطقهای و بینالمللی از جمله در سوریه و لیبی مورد توجه قرار گرفت، درباره همکاری در راستای ارائه و ارتقاء کمکها و اقدامات انساندوستانه تبادل نظر شد.
صالحی در این دیدار با اشاره به اهمیت بعد انساندوستانه اقدامات کمیته بینالمللی صلیب سرخ، آمادگی کشورمان را برای تقویت همکاریهای فیمابین و ایفای نقش بیشتر در جهت تسهیل اقدامات بشردوستانه یادآور شد.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در این ملاقات با مهم خواندن حمایت و همکاری کشورمان در جهت تسهیل و تسریع اقدامات صلیب سرخ در ارائه کمکهای انساندوستانه، به سابقه مثبت همکاری بین هلال احمر کشورمان و صلیب سرخ جهانی در نقاط مختلف جهان اشاره و مراتب تقدیر خود را در این خصوص اعلام کرد.
تلاش در جهت آزادی ایرانیان ربوده شده در لیبی و سوریه نیز از دیگر محورهای مذاکرات در این ملاقات بود.
در نیویورک انجام شد؛
گفتگوی صالحی و رئیس صلیب سرخ درباره ایرانیان ربوده شده در لیبی و سوریه
وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در نیویورک درباره آزادی ایرانیان ربوده شده در لیبی و سوریه و تلاشها در این زمینه گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر،«پیتر مائورر» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ یکشنبه شب در نیویورک با علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
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