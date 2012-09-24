اولمرت به اتهام خیانت در امانت زندانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در اقدامی که می تواند بازگشت "ایهود اولمرت" به صحنه سیاست را با خطر جدی مواجه کند، دادگاهی در اسرائیل قصد صدور حکم زندان برای وی به اتهام خیانت در امانت را دارد.

اولمرت در ماه جولای و در پرونده کمک به یکی از دوستان خود برای امضای یک قرارداد حکومتی به خیانت در امانت محکوم شده بود .

در تیرماه سال جاری و پس از پنج سال محاکمه، دادگاه بیت المقدس "ایهود اولمرت" را در پرونده سوءاستفاده از اعتماد افراد در پرونده "مرکز سرمایه گذاری" گناهکار شناخت و در پرونده های "ریشون تورز" و "تالانسکی" وی را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

زمانی که در می سال 2011 ، اولمرت در دادگاه حاضر شد اعلام کرد که برای زندگی خود می جنگد. در پرونده ریشون تورز اولمرت متهم به دریافت 92 هزار و 164 دلار بین سالهای 2002 تا 2006 شده بود .

وی متهم بود که این مبلغ را از طریق دریافت دو و حتی سه باره پول سفرهای خود از سازمانهای دولتی و همچنین اداره سفرهای رژیم صهیونیستی دریافت کرده است.

در پرونده تالانسکی که موجب کناره گیری وی از سمت نخست وزیری در سال 2008 شد، اولمرت متهم به دریافت صدها هزار دلار به صورت غیرقانونی شده بود.

اما در پرونده "مرکز سرمایه گذاری" که اولمرت گناهکار شناخته شده، وی متهم بود که در زمان وزارت خود بر وزارتخانه کار، بازرگانی و صنایع رژیم صهیونیستی، با همدستی "یوری مسر" شریک حقوقی خود ، مبالغی را اختلاس کرده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، اولمرت ممکن است به اتهام خیانت در امانت زندانی نشود و بر همین اساس "شیرلی کورن" سخنگوی دادگاه بیت المقدس اعلام کرده که قضات پرونده به دنبال آن هستند که وی را به مدت شش ماه از فعالیت های حکومتی محروم کنند.