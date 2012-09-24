8 میلیارد ریال صرف بازسازی سینماهای کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح سینما آسیا و مهتاب کرمان گفت: این دو سینما که 50 سال قبل تاسیس شده بودند در آستانه تعطیلی قرار داشتند.

وی با اشاره به اینکه سینماهای آسیا و مهتاب در زمان فعالیت خود جزء 10 سینمای برتر کشور در زمینه فروش بودند گفت: برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت باعث رونق دوباره این دو سینما شد.

سعیدی با اشاره به بازسازی سینمای مذکور طی 50 روز گفت: اعتباری که برای این کار صرف شد هشت میلیارد ریال است.

وی در ادامه با اشاره به موضع گیری ای اسرائیل در مقابل برگزاری این جشنواره ابراز داشت: این مایه بسی خرسندی است که استکبار جهانی در مقابل برپایی این جشنواره خشمگین شده است چون نشان می دهد که ما بسیار خوب عمل کرده ایم.

سعیدی با اشاره به اجلاس نم گفت: این اجلاس و حضور سران کشورهای جهان در ایران نشاندهنده جایگاه کشورمان در جهان است.

وی تصریح کرد: در واقع اجلاس نم سیلی محکی به استکبار جهانی بود و به همگان نشان داد که ایران تا چه حد در جهان محبوب است.