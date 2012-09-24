پیروزی در تبریز برابر تیم دبیری دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز اظهار داشت: دو هفته بد را پشت سر گذاشتیم، البته بازیکنان تلاش خودشان را می کنند اما برای هر تیمی پیش می آید که طی چند هفته بر روی غلتک نباشد و نتایج خوبی به دست نیاید.

وی ادامه داد: هم اکنون تیم هیچ مشکلی ندارد و با آرامش خاطر به کار خودمان ادامه می دهیم، فکر کنم با دو پیروزی پشت سر هم می توانیم بار دیگر به شرایط آرمانی مدنظرمان دست یابیم.

بهترن بازیکن سال آسیا با اشاره به بازی این هفته برابر دبیری تبریز گفت: بازی سختی خواهیم داشت، این تیم از وجود چند بازیکن ملی پوش سود می برد و این کار را برای ما در این شهر سخت تر هم می کند.

کشاورز در خصوص مصدومیتش در بازی ایران و روسیه گفت: از ناحیه همسترینگ پای چپم دچار کشیدگی شده ام و هم اکنون با نشان دادن تصاویر پزشکی به چند دکتر به دنبال درمان آن هستم، باید هرچه زودتر فیزیوتراپی را آغاز کنم و امیدوارم هرچه زودتر به تمرینات بازگردم.

وی در این خصوص که آیا به بازی با دبیری خواهد رسید یا خیر نیز گفت: هنوز این موضوع مشخص نیست و بعد از معاینات پزشکی معلوم می شود که به بازی خواهم رسید یا خیر.