جشنواره بیست و نهم فیلم کوتاه تهران در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری در تشریح جزئیات برگزاری همزمان جشنواره بیست و نهم فیلم کوتاه تهران در بیان داشت: این جشنواره از روز دوشنبه ۱۰ الی ۱۳ مهر ماه سال جاری در سالن فرهنگ فرهنگسرای طوبی واقع در خیابان آیت الله غفاری (شهناز سابق) بر گزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به مدت چهار روز و در چهار سانس برگزاری می شود که همه سانس های اکران فیلم کوتاه این جشنواره در بعد از ظهر هستند و جدول زمان بندی نمایش فیلم های این جشنواره در اوایل هفته آینده به صورت تراکت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. فیلم های این جشنواره شامل چهار بخش، فیلم کوتاه داستانی، فیلم کوتاه مستند، فیلم کوتاه انیمیشن، فیلم کوتاه تجربی و در دو قسمت ملی و بین المللی اکران خواهند شد.

عسکری عنوان کرد: برگزاری این جشنواره فرصت بسیار خوبی برای علاقه مندان به سینما در استان خواهد بود تا با آثار برجسته و مطرح داخلی و خارجی آشنا شده و در راستای ارتقای سطح فیلمسازی استان گام بردارند.

استفاده از برنامه های این جشنواره برای عموم علاقه مندان به سینما، آزاد و رایگان خواهد بود.