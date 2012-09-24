پیش بینی کمک 15 میلیارد ریالی مردم فارس در جشن عاطفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در استان فارس تاکید کرد: هیچ دانش آموزی نباید به دلیل نداشتن توان مالی از فراگیری دانش محروم شود که در این راستا مردم فارس همواره در انجام کار خیر پیش قدم بودند.

وی یادآور شد: سال گذشته شاهد کمک 13.5 میلیارد ریالی مردم استان فارس در جشن عاطفه ها بودیم که به طور حتم در سال جاری این کمک ها افزایش خواهد یافت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس تصریح کرد: این مراسم در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هفته جاری در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد.

الهیاری افزود: شعار سال جاری جشن عاطفه ها "دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس یادآور شد: در حال حاضر 48 هزار دانش آموز در سطح استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وی افزود: در تمام مدارس علاوه بر برگزاری جشن عاطفه ها یک صندوق کمک به زلزله زدگان نیز قرار داده شده است.