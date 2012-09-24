به ‌گزارش خبرگزاری مهر، در پی عدم اقدام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرداخت مطالبات اداره‌ کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، این شرکت هواپیمایی اولتیماتوم گرفت.

ماشاءاله عسگری ‌همت، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اعلام این خبر گفت: عدم وصول مطالبات و بدهی‌های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موجب تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اجرای پروژه‌های عمرانی این فرودگاه شده‌است.

به گفته وی، فرودگاه مهرآباد روزانه میزبان 15 شرکت هواپیمایی برای انجام پرواز و جابجایی مسافران است که این میزان، موجب استهلاک سطوح پروازی و همچنین تامین هزینه‌های بسیاری در بخش‌های نیروی انسانی، انرژی، خدماتی، تعمیر و نگهداری اماکن و ترمینال‌های این فرودگاه است.

این در حالی ‌است که ارائه خدمات شایسته و استاندارد به مسافرین، مستلزم وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی است که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با توجه به حجم بالای پرواز در این فرودگاه، سهم بیشتری در این بدهی‌ها دارد که فرودگاه مهرآباد بر اساس قوانین و مقررات موجود می‌تواند از راه‌های قانونی به وصول این مطالبات اقدام کند.



عسگری‌همت در ادامه تاکید کرد: در صورت استمرار وضعیت فعلی، اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به ناچار با اتخاذ تصمیمی صرفا 50 درصد از حجم پروازهای روزانه فعلی این شرکت هواپیمایی در قالب RPL (طرح پروازهای تکراری) زمستانی را می‌پذیرد مگر آنکه شرکت مذکور نسبت به پرداخت بیش از 22 میلیارد ریالی بدهی خود به فرودگاه مهرآباد اقدام کند.

وی یادآور می‌شود؛ شرکت فرودگاه‌های کشور 170 میلیارد تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلب دارد که نزدیک به 70 درصد آن مربوط به سه شرکت هواپیمایی از جمله شرکت هواپیمایی هما است.

لازم به ذکر است پیش از این اصغر نوراله زاده، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه نیز درباره نحوه برخورد شرکت فرودگاه‌های کشور با موضوع بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی خبر داده بود: با تصویب نهایی قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ابزار قانونی لازم برای وصول مطالبات شرکت فرودگاه‌ها از شرکت‌های هواپیمایی فراهم شده است.

وی افزود: براساس تبصره دوم این قانون عدم پرداخت به‌ موقع مبالغ موصوف در این ماده که همانا مطالبات شرکت فرودگاه‌ها از شرکت‌های هواپیمایی محسوب می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و بیت‌المال به حساب می‌آید و بر این اساس موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند.

بر پایه این خبر، اداره‌کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به عنوان یکی از ادارات‌ کل شرکت فرودگاه‌های کشور به‌‌ صورت درآمد هزینه‌ ای اداره می‌شود و این تصمیم با توجه به بروز مشکلات مالی برای این اداره اتخاذ شده است.