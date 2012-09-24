گفتگوی ملی بهترین راه برقراری صلح در بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر خارجه بحرین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.

در این دیدار تحولات کنونی بحرین به ویژه وضعیت حقوق بشر در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر کل سازمان ملل متحد بر اهمیت گفتگوی ملی واقعی و فراگیر در بحرین گفتگویی که پاسخگوی نیازهای تمامی طوائف این کشور باشد تاکید کرد.

بان کی مون خاطرنشان کرد: گفتگوی ملی واقعی بهترین راه برقراری صلح پایدار، ثبات، عدالت و توسعه اقتصادی در بحرین است.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از دولت بحرین خواست که توصیه های کمیته حقیقت یاب مستقل این کشور را اجرا کند.