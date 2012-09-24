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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

زاهدی به مهر خبر داد:

رونمایی از تیم لیگ برتری والیبال متین ورامین

رونمایی از تیم لیگ برتری والیبال متین ورامین

ورامین – خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: مراسم رونمایی از تیم لیگ برتری والیبال متین ورامین با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد.

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین مراسم که روز چهارشنبه پنجم مهرماه سال جاری از ساعت 16 در سالن ورزشی شهید گلعباسی برگزار می شود، این تیم که برای اولین بار به عنوان نماینده شهرستان ورامین در لیگ برتر به میدان خواهد رفت به علاقه مندان معرفی می گردد.

وی بیان داشت: تیم متین ورامین که با حمایت بخش خصوصی وارد لیگ برتر خواهد شد، قرار است از ماه آینده در سری رقابتهای لیگ برتر کشور به مصاف دیگر رقبای خود برود.

زاهدی ادامه داد: حضور چند تن از بازیکنان ملی پوش کشورمان و دو بازیکن خارجی که به این تیم پیوسته اند، امیدها را برای موفقیت و نام آوری شهرستان ورامین در کشور زنده نگاه داشته است.

وی عنوان کرد: در این مراسم بازیکنان و کادر فنی تیم یک به یک به حاضران معرفی خواهند شد تا علاوه بر آشنایی با آنان روحیه بازیکنان برای حضور در لیگ دوچندان گردد.

خبرگزاری مهر برای اولین بار خبر خرید تیم لیگ برتری والیبال را منتشر کرد و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با تأیید این خبر، به شایعات تکذیب خبر مهر پایان داد.

کد مطلب 1704036

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