به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعباس غلامزاده صبح دوشنبه در صبحگاه عمومی با گرامیداشت دهه کرامت و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ما هرآنچه که داریم از خون پاک شهدا و امام شهدا است که با رشادت های خود انقلاب اسلامی را برای ما به ارمغان آوردند و پرچمدار استمرار انقلاب اسلامی ایران شدند.

وی با بیان اینکه حفظ آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه شرعی است، یادآور شد: هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی دلاور مردانی است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی پیروز شدند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه دلاور مردان جبهه و جنگ برای ایران اسلامی عزت و افتخار آفریدند، افزود: سعادت ملت ایران در استمرار راه شهدا، امام شهدا و ایثارگران است.

سرهنگ غلامزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گرچه تمامی دستگاه ها و آحاد جامعه در برقراری نظم و امنیت نقش دارند اما انتظاری که مردم از نیروی انتظامی دارند آسایش و امنیت است که در این خصوص نباید هیچ کوتاهی صورت گیرد.

وی یادآور شد: پاسخگو بودن، سرعت عمل و حضور پلیس در صحنه نیز از دیگر انتظارات مردم است که در این راستا باید بر حسب وظیفه و در راستای جلب اعتماد مردم تلاش جدی صورت گیرد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان در پایان با اشاره به انهدام شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر شیشه و تریاک، انهدام سه شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان را شایسته تقدیر دانست.