شرکت پگاه 60 درصد شیر مورد نیاز استان زنجان را تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جریان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه خط استریل شرکت پگاه زنجان ،افزود: مجموعه صنایع شیر ایران با بیش از سه هزار تن تولید در روز در کل کشور فرآوری را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: 15 شرکت تولیدی تحت پوشش صنایع شیر ایران می باشد و بزرگترین فرآوری لبنی را در کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل شرکت پگاه زنجان گفت: این شرکت سال 56 افتتاح و در راستای تحقق استراتژی حرکت های خوبی انجام شده و در این راستا استراتژی تعریف شده در محور صادراتی است.

جریان تاکید کرد: در سال گذشته 80 درصد رشد صادرات نسبت به سال 89 بوده و در نیمه اول امسال رشد بسیار خوبی در صادرات بوده است .

وی افزود: این شرکت برای اولین بارتولیدات خود را به کشور کویت صادر می کند و هدف گذاری برای صادرات به این کشور چهار میلیارد دلار است.

مدیر عامل شرکت پگاه در ادامه یاد آور شد: این شرکت امسال نسبت به سال گذسته 40 درصد در فروش رشد داشته است .

جریان افزود: صنعت لبنی با چالش رور به رو شده ولی در این راستا این شرکت رتبه اول را در بین 15 شرکت صنایع شیر را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل شرکت پگاه ادامه داد:ظرفیت تولید این شرکت ابتدا 105تن بود که با افتتاح خط توسعه ای روزانه 30 تن هم به ظرفیت تولید اضافه و اشتغالزایی به تعداد 15 نفر افزایش پیدا می کند .