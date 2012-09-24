دستگیری 33 نفر متخلف در لرستان/ جاده کمربندی خرم آباد حادثه ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی استان لرستان و شهرستانهای تابعه در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی 24 ساعت گذشته 21 دستگاه خودرو و 38 دستگاه موتور سیکلت را توقیف و تعداد 24 نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش همچنین در راستای اجرای این طرح تعداد 9 نفر سارق نیز دستگیر شده است.

وسایل نقلیه توقیفی به پارکینگ انتقال داده شده و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند

دستگیری جاعل در بروجرد

با تلاش ماموران انتظامی کلانتری 11 شهرستان بروجرد روز گذشته یک نفر جاعل و کلاهبردار دستگیر شد.

ماموران کلانتری 11 شهرستان بروجرد در پی مراجعه شخصی و اعلام اینکه فردی که خود را مامور یکی از اماکن دولتی معرفی کرده، برای پیدا کردن کار مبلغ یک میلیون و 450 هزار تومان از وی کلاهبرداری کرده، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش ماموران کلانتری 11 بروجرد با هماهنگی مقام قضایی و با شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری شخص کلاهبردار شدند.

در ادامه این گزارش آمده است که متهم دستگیر شده و به جرم خود معترف و پروند متشکله تحت رسیدگی است.

به توصیه کارشناسان نیروی انتظامی لرستان دقت و هوشیاری و توجه به توصیه ها و نکات ایمنی پلیس در پیشگیری از کلاهبرداری و جرم موثر و باعث جلوگیری از اینگونه موارد می شود.

جاده کمربندی خرم آباد بازهم حادثه ساز شد

بر اثر حادثه رانندگی در جاده کمربندی خرم آباد روز گذشته یک نفر در لرستان جان خود را از دست داد.

ماموران انتظامی پاسگاه کرگاه غربی شهرستان خرم آباد در پی مطلع شدن از یک فقره واژگونی یک دستگاه خودرو تریلی کشنده محور کمربندی خرم آباد به طرف پل بابا حسین بلافاصله در محل حاضر شدند شدند که مشخص شد راننده تریلی در دم فوت شده است.

بنابر این گزارش علت حادثه در دست بررسی است.