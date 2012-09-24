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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

علیپور:

334 واحد پستی در چهار محال و بختیاری وجود دارد

334 واحد پستی در چهار محال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل پست چهار محال و بختیاری گفت: 334 واحد پستی در چهار محال و بختیاری وجود دارد.

حمیدرضا فضل علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد های پستی این اداره کل در پایان اسفند ماه سال گذشته شش اداره و اداره کل ،19 دفتر شهری ، 126 دفتر خدمات ارتباط شهری، 25 نمایندگی پستی روستایی و 157 دفتر خدمات ارتباطی روستایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: 129 صندوق پستی منصوبه در شهر های این استان وجود دارد و در روستا های این استان 284 دستگاه است.

علیپور ادامه داد: 201 صندوق شخصی در سال گذشته در این استان واگذار شده است.

مدیر کل پست چهار محال و بختیاری به خدمات ارائه شده  در این استان اشاره کرد و اذعان داشت: سال گذشته 18 هزارو 983 سیم کارت تلفن همراه توزیع شده است.

علیپور یادآور شد: سال گذشته در این استان 36هزارو 876 کارت سوخت خودرو و موتور سیکلت و گازوئیلی توزیع شده است.

کد مطلب 1704048

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