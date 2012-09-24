تعاون؛ تنها راهکار مقابله با جنگ نابرابر اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در یادداشتی با موضوع تعاون، بستر اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی، راهبرد اساسی خود را علاوه بر توسعه تعاونی ها، ایجاد شبکه زنجیره ای فروشگاه های تعاونی مصرف همیار، توسعه مشارکت های مردمی، حمایت مالی و مقرراتی، تجمیع منابع خرد در جهت تشکیل تعاونی های بزرگ و حمایت از اتاق های تعاون، ایجاد شبکه توزیع مطمئن برای عرضه کالا و .... قرار داده و اقدامات فراوانی در این زمینه انجام داده است؛ به عنوان مثال، در حال حاضر 180هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که 92 هزار تعاونی در دولت نهم و دهم ایجاد شده است.

تعاون از بسترهای مهم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر کشوری محسوب می ‌شود، به طوری که امسال از سوی سازمان ملل متحد سال بین المللی تعاون نامگذاری شده است، تعاون از گذشته در کشور ما از چنان اهمیتی برخوردار بوده که هفته ای به نام تعاون در تقویم رسمی کشورمان درج شده است.

واژه تعاون، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قانون اساسی راه یافت و باب جدیدی را فرا روی مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. می‌توان گفت، حوزه تعاون در کشور ما از پتانسیل های فراوانی برخوردار است؛ بنابراین لازم است امکانات و شرایط بهره گیری از آن در جهت رشد و تعالی کشور فراهم شود.

در عرصه اقتصاد برای فراهم کردن زمینه های مشارکت مردم باید ساز و کارهای منسجم و سازمان یافته ‌ای نیز به وجود آید که تعاون یکی از بسترهای بسیار ارزشمند برای تحقق این مهم است و همه مسئولان و دست ‌اندرکاران امر باید آن را به کالبد جامعه تزریق و وارد زندگی مردم کنند.

متاسفانه بدخواهان با تبلیغات سوء و اقدامات باطل، ملت ایران را به نداشتن روحیه کار جمعی متهم می کنند. این در حالی است که روحیه کار جمعی در کشور ما بسیار بالا است و به فرموده رهبر معظم انقلاب تعاون بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصاد است.

همچنین، با توجه به شرایط حال حاضر کشور و جنگ نابرابر اقتصادی باید در این خصوص فرهنگ‌ سازی لازم انجام شود. تنها راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی این است که آن را به صورت مردمی انجام دهیم و بازرترین مصداق آن توجه به بخش تعاون است.

از طرفی بستر توسعه تعاونی های مصرف در کشور نیز به خوبی فراهم شده و وجود 6 هزار تعاونی مصرف شهری و 10هزار تعاونی مصرف روستایی بر این ادعا صحه گذاشته و کاهش قیمت تمام شده در این تعاونی ها را به اثبات رسانده و دست واسطه گران را کوتاه کرده است؛ در عین حال در همین چند ماه گذشته بیش از 80 شرکت تعاونی فراگیر ملی تاسیس شده که حدود 360 شرکت تعاونی سهامی عدالت و حدود 80 شرکت تعاونی دانش بنیان و حدود 10هزار شرکت تعاونی جدید هستند و بیش از 15هزار طرح اشتغال زایی در بخش تعاون وجود دارد که با رقمی بالغ بر 471 هزار فرصت شغلی در سال گذشته؛ سهم قابل توجهی در عرصه اشتغال زایی داشتند.

گرچه اینها گوشه هایی از اقدامات ارزشمند بخش تعاون است اما برای رسیدن به نقطه اوج باید نقش خود را به درستی و بهتر از این ایفا کنیم چرا که امروز بار یک امانت الهی و انقلابی به رنگ خون شهدا به ما سپرده شده است و موفقیت در این عرصه تضمین کننده تمامی حرکت های رو به جلو در آینده ایران خواهد بود و در این خصوص برنامه‌های دیگری از جمله ترویج فرهنگ و دانش تعاون، زمینه‌ یابی و بسترسازی تشکیل تعاونی‌ها، حمایت مالی ـ اعتباری، توسعه بازار سرمایه، ارتقاء بهره‌وری، توسعه تعاملات منطقه‌ ای و بین المللی‌، بازنگری قوانین و مقررات، واگذاری تصدی‌ ها به تعاونی‌ها و ساماندهی توسعه آمار و اطلاعات از جمله سرفصل های عملیاتی هستند که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. انشاءالله در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که مصادف با سال بین المللی تعاون نیز است؛ شاهد رشد افزون تر بخش تعاون در اقتصاد ملی باشیم.