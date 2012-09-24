عشق به امام رضا مسلمانان را متحد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمیل اصغر زیدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) افزود: همه مسلمانان کشورهای اسلامی عاشق زیارت بارگاه ملکوتی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت هستند.

وی اظهار داشت: ایرانیان افتخار بزرگی نصیب آنان بوده که همواره می تواند به زیارت امام رضا (ع) بروند و باید آنان را ارج نهند.

امام حمعه شهر پونا هندوستان با اشاره به اینکه به دلیل بسیاری از مشکلات در صدور روادید و دوری راه بسیاری از خارجی های مشتاق زیارت امامان معصوم، نمی توانند به ایران سفر کنند، تصریح کرد: پیروان واقعی اهل بیت(ع) همانانی بوده که عاشق زیارت امام هشتم شیعیان در مشهد الرضا باشند.

اصغر زیدی بیان داشت: ارسال بیش از 80 هزار نامه توسط جوانان ارادتمند امام هشتم شیعیان بسیار پسندیده بوده و باید این نامه ها از طریق رسانه ها برای آحاد جامعه بازشناسی تا مردم درک بیشتری به ائمه اطهار پیدا کنند.

وی با تاکید بر حفظ اتحاد و همدلی بین آحاد مسلمانان جهان، گفت: جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) توانست پیوند و اتحاد بسیار خوبی بین کشورهای اسلامی و مروج مناسبی برای فرهنگ امام هشتم شیعیان باشد.

امام جمعه شهر پونا هندوستان افزود: تمام کشورهای اسلامی با اتحاد و حفظ مودت و همدلی، تمامی ترفندهای دشمن را نقش برآب خواهند کرد.

هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) با معرفی برترین ها در ساری به کار خود پایان داد.