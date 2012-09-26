به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد امسال هنوز آغاز نشده، اما مشکلات و مسایل حاشیه ای لیگ خیلی زودتر از رقابتها گریبان فدراسیون کشتی را گرفته است. گویا متولیان هیات کشتی استان مازندران در اعتراض به پیوستن برخی کشتی گیران اصلی و المپیکی این استان به تیم های استانهای دیگر، نامه ای به فدراسیون کشتی ارسال کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شدند، اما بر خلاف انتظارات نه تنها پاسخ قانع کننده ای نصیب شان نشده، بلکه به تازگی متوجه شدند مسئولان فدراسیون می توانند با اختیارات شخصی و فردی خود هر تصمیمی را بر خلاف اساسنامه لیگ اتخاذ کنند!

به گفته "مصطفی میرعمادیان" سرمربی تیم کشتی آزاد مازندران و مسئول کمیته مربیان استان سالهاست که از سوی مسئولان فدراسیون کشتی توجهی به اساسنامه لیگ نشده و مازنی ها امسال هم دوباره شاهد تکرار همین مشکلات بودند.

وی صراحتا در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: "متاسفانه کشتی گیران بومی مازندران بدون هماهنگی با هیات کشتی استان به تیم‌های مختلف غیر بومی پیوستند و جالب آنکه قرارداد آنان نیز بطور قانونی در فدراسیون کشتی ثبت شده است! این در حالی است که طبق اساسنامه لیگ هیچ کشتی گیری نمی تواند بدون مجوز و رضایت نامه از هیات کشتی استان متبوع خود به تیم‌های دیگر بپیوندد."

میرعمادیان با اظهار گلایه از بی توجهی سرپرست فدراسیون کشتی به نامه اعتراض آمیز هیات کشتی مازندران افزود: "ما این مسایل و مشکلات را با مسئولان فدراسیون در میان گذاشتیم، اما سرپرست فدراسیون و مسئول کمیته لیگ فدراسیون با صراحت به ما گفتند چنین ادعایی وارد نیست و مشکلی در ثبت قرارداد کشتی گیران وجود ندارد."

این مربی سازنده مازنی تصریح کرد: "متاسفانه هیچ مرجع دیگری به جز فدراسیون کشتی وجود ندارد تا به اعتراض ما رسیدگی کند و فدراسیون نیز به هیچ عنوان کمیته لیگ را به عنوان زیر مجموعه خود بازخواست نمی کند. فدراسیون کشتی با این بی توجهی ها ثابت کرد که با هر شرایطی فقط به فکر برگزاری لیگ است. البته نباید از این واقعیت غافل شد که اتفاقات این چنینی می تواند لیگ را به چالش بکشد و حرف و حدیث های مختلفی را بوجود آورد."

میرعمادیان در خاتمه به عدم حضور تیم های مازنی در لیگ هم اشاره کرد و گفت: "هیات کشتی استان مازندران به شرطی امکانات و سالن در اختیار تیم های شرکت کننده از این استان قرار می دهد که هم از کشتی گیران بومی ما استفاده کنند و هم در کادر فنی خود از مربیان مازنی سود ببرند. در غیر این صورت با هیچ تیمی که فقط نام یکی از شهرهای مازندران را یدک می کشد همکاری نخواهد شد.

این مربی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال می توان به تیم داماش صدرای بابل اشاره کرد که خبری از مربیان مازنی در جمع کادر فنی آنان نیست، ولی فقط با چسباندن پسوند شهرستان بابل به نام تیم شان، به نوعی خود را به مازندران ربط داده است. مطمئنا اگر کشتی گیران و مربیان مازنی در ترکیب این تیم نباشند، تیم داماش باید با همان نام داماش گیلان به لیگ کشتی بیاید و سالن و امکانات لازم را هم از همان استان تامین کند."

به گزارش خبرنگار مهر، این اعتراضات در حالی متوجه فدراسیون کشتی است که تاکنون تنها سه تیم ثامن الحجج(ع) سبزوار، فولاد ماهان اصفهان و داماش صدرای بابل برای حضور در لیگ برتر اعلام آمادگی کرده اند و هنوز مشخص نیست، سوت آغاز این پیکارها چه زمان بصدا در خواهد آمد. البته امروز چهارشنبه فدراسیون کشتی اعلام کرد زمان ثبت نام برای حضور در این لیگ تمدید شده است.