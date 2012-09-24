کلاهبردار جاعل توسط پلیس رباط کریم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار واطلاعاتی توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مبنی بر اینکه فردی بنام "شقایق- و" در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم تحت عنوان وکیل دادگستری و با گرفتن حق وکالت اقدام به اخاذی از شهروندان و جعل عنوان کرده است، با توجه به حساسیت موضوع، دستگیری فرد کلاهبردار وجاعل عنوان در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت و با بکارگیری شگردهای پلیسی یکی از احکام صادره جعلی متهم کشف شد.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات پلیسی، محل سکونت فرد کلاهبردار در شهرستان بهارستان مورد شناسائی قرار گرفت و با همکاری عوامل دادسرای شهرستان رباط کریم ،فرد کلاهبردار در منزل مجردی در بهارستان دستگیر و در بازرسی از منزل وی، اوراق قضایی جعلی و مقادیری مدارک دیگر کشف شد و در باز جویی های فنی و پلیسی بعمل آمده از متهمه، وی به جرم خود معترف و اذعان داشت با هدف دستیابی به پول اقدام به چنین عملی کرده است.

سرهنگ حسن آبادی عنوان کرد: با دعوت از شکات پرونده، در مواجهه حضوری بین آنها ومتهم، فرد کلاهبردار توسط قربانیان مورد شناسائی قرار گرفت و مشخص شد متهمه وجوهی را از شکات اخذ کرده و اوراقی را با عناوین درخواست تجدید نظر رأی دادگاه و برگ وکالت بصورت جعلی به آنها تحویل داده است.

انهدام باند سارقان حرفه ای لوازم خودرو و کشف سرقت در قدس

فرمانده انتظامی شهرستان قدس اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و برخورد با سارقان به وِیژه سارقان لوازم و محتویات داخل خودرو، باذبدست آمدن اخبار واطلاعاتی از فعالیت سارقان لوازم داخل خودرو ومالخران در این شهرستان، ماموران کلانتری 11 مرکزی با رد زنی یک مالخر حرفه ای که در زمینه خرید لوازم خودرو مسروقه فعالیت داشت شناسایی و دستگیری سایر سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ کرم محمدی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی، پاتوق یکی از مالخران، ساعت دو شب تحت مراقبت شبانه روزی پلیس قرار گر فت تا اینکه روز گذشته سارقی که قصد داشت اموال مسروقه داخل خودرو را به مالخر تحت کنترل بفروشد به همراه یک مالخر دستگیر شد و در بازجویی های فنی پلیسی از متهمان دستگیر شده 3 عضو دیگر از همدستان باند سارقان لوازم خودرو شناسایی که طی عملیات پلسی هر سه نفر دستگیر وجهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه مالخر، اموالی از قبیل یک دستگاه موتور سیکلت سرقتی ،22 عدد سنگ فرز، هشت دستگاه دریل، یک دستگاه تلویزیون، دو دستگاه آمپلی فایر، 32 دستگاه ضبظ و پخش خودرو، 9 عدد باند خودرو، سه عدد دستگاه سی دی، 35 دستگاه رایانه خودرو ، دو دستگاه ترازو دیجیتال، 59 عدد باطری خودرو، 9عدد دینام خودرو ، 28 عدد پمپ آب ، 19عدد دینام کولر ، 15 متر شیلنگ،1 عدد تفنگ بادی،سیم و کابل برق مسی به حدود 150 کیلو گرم، سیم کابل برق به حدود 200 متر، یک میلیون وهفتصد هزار ریال وجه نقد وسایر اقلام کشف شد.

گفتنی است تمامی متهمان با تشکیل پرونده، جهت جهت سیر مراحل قانونی بهمرجع قضایی تحویل داده شدند.