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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

نجار:

حرکت براساس اسناد راهبردی موجب دستیابی به نتایج بهتر می شود

حرکت براساس اسناد راهبردی موجب دستیابی به نتایج بهتر می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان برنامه پنجم توسعه استان را ظرفیت مهمی برای توسعه این منطقه دانست و گفت: حرکت بر اساس اسناد راهبردی، موجب دستیابی به نتایج بهتر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان افزود: مدیران استانی برای اختصاص بهتر اعتبارات به شهرستان ها باید با فرمانداران هماهنگی هرچه بیشتری داشته باشند.

وی بر تکمیل طرح های نیمه تمام تاکید کرد و گفت: تا زمانی که تعهدی وجود دارد، دنبال تعهد جدید نخواهیم رفت.
نجار، اظهار داشت: اعتبارات استانی در اختیار استان 118 میلیارد تومان است که باید برای تمام استان هزینه شود و مابقی اعتبارات، الزامات است.
 
وی ادامه داد: هر دستگاهی که امکان جذب اعتبارات را نداشته باید در تخصیص اعتبارات جدید، تجدید نظر شود.
 
استاندار کرمان، بر اجرای تعهدات سفرهای استانی نیز تاکید کرد و گفت: موظف هستیم که این طرح ها را به انجام برسانیم.
 
کد مطلب 1704057

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