حرکت براساس اسناد راهبردی موجب دستیابی به نتایج بهتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان افزود: مدیران استانی برای اختصاص بهتر اعتبارات به شهرستان ها باید با فرمانداران هماهنگی هرچه بیشتری داشته باشند.

وی بر تکمیل طرح های نیمه تمام تاکید کرد و گفت: تا زمانی که تعهدی وجود دارد، دنبال تعهد جدید نخواهیم رفت.

نجار، اظهار داشت: اعتبارات استانی در اختیار استان 118 میلیارد تومان است که باید برای تمام استان هزینه شود و مابقی اعتبارات، الزامات است.

وی ادامه داد: هر دستگاهی که امکان جذب اعتبارات را نداشته باید در تخصیص اعتبارات جدید، تجدید نظر شود.

استاندار کرمان، بر اجرای تعهدات سفرهای استانی نیز تاکید کرد و گفت: موظف هستیم که این طرح ها را به انجام برسانیم.

