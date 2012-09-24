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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

سردار عراقی:

بصیرت‌افزایی عامل مصونیت در مقابل جنگ نرم دشمنان است

بصیرت‌افزایی عامل مصونیت در مقابل جنگ نرم دشمنان است

قم - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: آگاهی نسبت به ارزش‌ها موجب مصون شدن جوانان و آسیب پذیری کمتر آنها در مقابل حملات روانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی در حاشیه بازدید از نمایشگاه یاد یاران که به مناسبت هفته دفاع مقدس در قم برگزار شده است، ابراز کرد: از روزی که بشر بر روی زمین زندگی خود را آغاز کرده جنگ و نبرد میان انسان‌ها وجود داشته است.

وی افزود: در عصر حجر انسان‌ها از سنگ ابزارهای لازم را برای جنگ می‌ساختند و پس از آن نیز با استفاده از فلزات مختلف نبرد خود را ادامه دادند تا اینکه به عصر ماشین، باروت و اتم می‌رسیم که نبردها را پیچیده‌تر ساخت و امروز هم نوع جدیدی از جنگ یعنی نبرد سایبری و جنگ روانی آغاز شده است.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان اکنون با استفاده از جنگ روانی اراده انسان‌ها را سرکوب و تسلیم خود می‌کنند گفت: در جنگ سخت ادوات و عده دشمنان دیده می‌شود اما در جنگ نرم تنها بیشتر آثار آن قابل مشاهده بوده و به یقین نیازمند نوع جدیدی از دفاع در مقابل این نوع از حملات هستیم.

وی دفاع اصلی ملت مسلمان ایران در مقابل هجمه های استکبار جهانی را ایمان و تکیه بر ارزش‌های دینی دانست و تصریح کرد: تأسی به اهل بیت(ع) و پیروی از ولایت عامل اساسی در پیروزی بر دشمن محسوب می‌شود.

سردار عراقی با تاکید بر تقویت ایمان و روحیه مذهبی جوانان به منظور مقابله با دشمن افزود: آگاهی نسبت به ارزش‌ها موجب مصون شدن جوانان و آسیب پذیری کمتر آنها در مقابل حملات روانی می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های دفاع مقدس بیان داشت: این‌گونه اقدامات فرهنگی و زنده کردن یاد و خاطره شهدا تذکر بسیار خوبی به همه مردم به ویژه نسل جدید محسوب شده و آنها را به ارزش‌های مد نظر شهدا نزدیک‌تر می‌سازد.

وی ادامه داد: حضور در این نمایشگاه یک اثر روحی و روانی مطلوب بر بازدیدکنندگان دارد بنابراین باید به وسیله اقداماتی چون شب‌های خاطره و شعر، دید و بازدید از خانواده شهدا و برگزاری یادواره‌ها، از فراموش شدن هدف اصلی شهدا و ایثارگران جلوگیری کرده و ارزش‌های مورد نظر آنها را ترویج کنیم.

سردار عراقی با اشاره به نقش گسترده سپاه پاسداران در دوران جنگ و پس از آن گفت: سپاه بازوی متدین مسلح ولایت است که هر زمان نیاز باشد با بصیرت کامل میدان داری کرده و در خط مقدم، از ارزش‌های اصلی انقلاب دفاع خواهد کرد.

کد مطلب 1704058

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