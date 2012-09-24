به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی در حاشیه بازدید از نمایشگاه یاد یاران که به مناسبت هفته دفاع مقدس در قم برگزار شده است، ابراز کرد: از روزی که بشر بر روی زمین زندگی خود را آغاز کرده جنگ و نبرد میان انسان‌ها وجود داشته است.



وی افزود: در عصر حجر انسان‌ها از سنگ ابزارهای لازم را برای جنگ می‌ساختند و پس از آن نیز با استفاده از فلزات مختلف نبرد خود را ادامه دادند تا اینکه به عصر ماشین، باروت و اتم می‌رسیم که نبردها را پیچیده‌تر ساخت و امروز هم نوع جدیدی از جنگ یعنی نبرد سایبری و جنگ روانی آغاز شده است.



جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان اکنون با استفاده از جنگ روانی اراده انسان‌ها را سرکوب و تسلیم خود می‌کنند گفت: در جنگ سخت ادوات و عده دشمنان دیده می‌شود اما در جنگ نرم تنها بیشتر آثار آن قابل مشاهده بوده و به یقین نیازمند نوع جدیدی از دفاع در مقابل این نوع از حملات هستیم.



وی دفاع اصلی ملت مسلمان ایران در مقابل هجمه های استکبار جهانی را ایمان و تکیه بر ارزش‌های دینی دانست و تصریح کرد: تأسی به اهل بیت(ع) و پیروی از ولایت عامل اساسی در پیروزی بر دشمن محسوب می‌شود.



سردار عراقی با تاکید بر تقویت ایمان و روحیه مذهبی جوانان به منظور مقابله با دشمن افزود: آگاهی نسبت به ارزش‌ها موجب مصون شدن جوانان و آسیب پذیری کمتر آنها در مقابل حملات روانی می‌شود.



جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های دفاع مقدس بیان داشت: این‌گونه اقدامات فرهنگی و زنده کردن یاد و خاطره شهدا تذکر بسیار خوبی به همه مردم به ویژه نسل جدید محسوب شده و آنها را به ارزش‌های مد نظر شهدا نزدیک‌تر می‌سازد.



وی ادامه داد: حضور در این نمایشگاه یک اثر روحی و روانی مطلوب بر بازدیدکنندگان دارد بنابراین باید به وسیله اقداماتی چون شب‌های خاطره و شعر، دید و بازدید از خانواده شهدا و برگزاری یادواره‌ها، از فراموش شدن هدف اصلی شهدا و ایثارگران جلوگیری کرده و ارزش‌های مورد نظر آنها را ترویج کنیم.



سردار عراقی با اشاره به نقش گسترده سپاه پاسداران در دوران جنگ و پس از آن گفت: سپاه بازوی متدین مسلح ولایت است که هر زمان نیاز باشد با بصیرت کامل میدان داری کرده و در خط مقدم، از ارزش‌های اصلی انقلاب دفاع خواهد کرد.