سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم موهن نسبت به پیامبر(ص) افزود: در پی انتشار فیلم و کاریکاتورهای موهن به ساحت مقدس پیامبر رحمت (ص) و برای آشنا سازی مخاطبان انگلیسی زبان دنیا با سیره و اخلاق ایشان ویژه برنامه سیره نبوی از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش میشود.
وی ادامه داد: در این برنامه موضوعاتی مانند اخلاق پیامبر (ص) و صفات اخلاقی نیکو و برگزیده ایشان همچون رأفت، زهد، صبر و بردباری، تفکر و تعمق در امور و ... توسط کارشناس این برنامه شیخ اشرف شجاع از کارشناسان و مبلغان مذهبی بیان میشود.
مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف در خصوص عوامل تهیه و پخش برنامه اظهار داشت: ویژه برنامه سیره نبوی به تهیه کنندگی و سردبیری محمود انصاری روی آنتن می رود.
حسینیان در رابطه با زمان پخش برنامه نیز عنوان داشت: این برنامه روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت7 و 30 دقیقه صبح به مدت 30 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف گفت: در راستای انتشار فیلم موهن نسبت به پیامبر گرامی اسلام(ص) ویژه برنامه سیره نبوی از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می شود.
سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم موهن نسبت به پیامبر(ص) افزود: در پی انتشار فیلم و کاریکاتورهای موهن به ساحت مقدس پیامبر رحمت (ص) و برای آشنا سازی مخاطبان انگلیسی زبان دنیا با سیره و اخلاق ایشان ویژه برنامه سیره نبوی از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش میشود.
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