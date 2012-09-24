سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم موهن نسبت به پیامبر(ص) افزود: در پی انتشار فیلم و کاریکاتورهای موهن به ساحت مقدس پیامبر رحمت (ص) و برای آشنا سازی مخاطبان انگلیسی زبان دنیا با سیره و اخلاق ایشان ویژه برنامه سیره نبوی از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می‌شود.



وی ادامه داد: در این برنامه موضوعاتی مانند اخلاق پیامبر (ص) و صفات اخلاقی نیکو و برگزیده ایشان همچون رأفت، زهد، صبر و بردباری، تفکر و تعمق در امور و ... توسط کارشناس این برنامه شیخ اشرف شجاع از کارشناسان و مبلغان مذهبی بیان می‌شود.



مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف در خصوص عوامل تهیه و پخش برنامه اظهار داشت: ویژه برنامه سیره نبوی به تهیه کنندگی و سردبیری محمود انصاری روی آنتن می رود.



حسینیان در رابطه با زمان پخش برنامه نیز عنوان داشت: این برنامه روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت7 و 30 دقیقه صبح به مدت 30 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می‌شود.