گل های مراسم معارفه استاندار سوژه شد/ جایی برای سوزن انداختن نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، روز جاری پس از دو هفته زمزمه تغییر استاندار البرز با حضور وزیر کشور و جمع زیادی از مدیران و مسئولان ارشد تا میانی استان البرز، بیش از ده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، شماری از قضات و .... مراسم تودیع عیسی فرهادی و معارفه علی اصغر عربیان استاندار جدید البرز برگزار شد.

این مراسم که با تاخیر نیم ساعته همراه بود در شرایطی برگزار شد که در سالن اصلی تالار نژادفلاح جایی برای سوزن انداختن نبود و از سوی دیگر شرکت کنندگان در این مراسم همگی با گلایه از پیاده روی طولانی مدت در شرایطی که تا چندین خیابان آن طرف تر جایی برای پارک خودروها نبود وارد سالن شدند و از آن جالب تر اینکه مثل همیشه جایی در سالن برای استقرار شمار زیادی از اصحاب رسانه دیده نشده واین عده در حالیکه برگه خبر به دست داشته و به سرعت مشغول نوشتن بودند و عده ای دیگر لب تاپ به دست ایستاده در حال تایپ خبر تلاش کردند این رویداد مهم را اطلاع رسانی کنند.

مراسم معارفه استاندار البرز در 22 شهریور 89

اگرچه انتظار می رفت با دوساله شدن استان البرز کمی تجربه روابط عمومی استانداری البرز در برگزاری مراسم هایی این چنین افزوده شده و فکری به حال میهمانان و خبرنگاران بکند و یا به تعداد ظرفیت سالن دعوت کند.

مجری این مراسم که پای ثابت برنامه های استان البرز و خود مدیر روابط عمومی استانداری است از مدیران ارشدی که موفق به نشستن در ردیف های اول نشده بودند عذرخواهی کرد اما اشاره ای به شمار زیادی از افرادی که ایستاده بودند نکرد.

آنکه شد بدرقه اش لطف خدا به تجمل بنشیند به جلالت برود

سن این مراسم به طور زیبا و قابل توجهی با تعداد زیبایی سبدگل طبیعی اراسته شده و در این میان تاج گلی از گل رز خود نمایی می کرد و این موضوع نظر اغلب حاضران را به خود جلب کرد تا اینکه زمانی که امام جمعه به پشت تریبون رفت مثل همیشه با نکته سنجی با خواندن این شعر " آنکه شده بدرقه ای لطف خدا به تجمل بنشیند به جلالت برود" و خطاب به استاندار جدید گفت آقای استاندار شما با تجمل آمدید و این همه گل را شاید در مراسم عروسی هم کسی نبیند.

وی ابراز امیدواری کرد این آمدن با تجمل با خدمت توام با جلال و رفتن با جلال توام شود.

این شعر محور مراسم قرار گرفت و بارها بر پرده روی سن نمایش یافت.

همچنین زمانی که فرهادی به روی سن رفت خطاب به وزیر کشور و به شوخی گفت: با کاستی های فراوانی در این استان روبرو بودیم و حتی یک ماشین هم قول داده بودند به ما بدهند که آخر ندادند.

بیشتر از یک ماشین به البرز دادیم

زمانی که وزیر کشور پشت تریبون رفت ضمن تشکر از تلاش های فرهادی گفت: ما یک ماشین که چه عرض کنم بیشتر از ارزش چند ماشین به این استان دادیم و این افزایش اعتبارات استان در مقایسه با سابق که شهرستان بود مشهود است اما ما حاضریم الان یه ماشین به شما بدهیم.

عربیان استاندار جدید البرز نیز در صحبت های خود ظرفیت های البرز را برشمرد و از رسانه ها خواست حاشیه سازی نکنند.

در پایان این مراسم با اهدای چندین لوح و هدیه از زحمات عیسی فرهادی قدردانی شد.

در پایان این مراسم همچون همیشه زیر آفتاب شدید وزیر کشور و فرهادی و عربیان به سوالات برخی خبرنگاران پاسخ گفتند و این در حالیست که معلوم نیست چند استاندار دیگر باید بیاید و برود و کمی در این استان تشریفات یک همایش را دست اندکاران آن یاد بگیرند و بدانند در مراسم هایی این چنین باید در پایان مراسم جایگاهی را برای رسانه ها دید که بتوانند مصاحبه های خود را انجام دهند ، امید که استاندار ولایتمدار، مردمی و آشنا به مسائل استان که از این پس سکان استانداری البرز را به دست می گیرد در اقدامات خود برای ساماندهی چنین امور پیش افتاده و مدیریت مراسم های استان نیز چاره اندیشی کند.

در مراسم امروز که حدود 4 ساعت به طول انجامید حضور مدیران و اصحاب رسانه بسیار قابل توجه بود.