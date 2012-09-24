سنتهای امام رضا توسط انسان مومن در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در سالن سلمان هراتی ارشاد اسلامی مازندران با بیان خصوصیات انسان مومن از منظر امام رضا (ع) افزود: شخص با ایمان کسی بوده که بتواند سنت خدا، سنت پیامبر و سنت امامان معصوم را به جای آورد.

وی افزود: هر انسان مومنی که بتواند راز و رمز و سنت های الهی، پیامبر و امامان معصوم را در جامعه پیاده کند متقی و وارسته خواهد شد.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه فیلم موهن پیامبر گرامی اسلامی(ص)، به مفهوم واقعی جنگ طلبی استکبار علیه کشورهای اسلامی است، تصریح کرد: با حفظ وحدت و همدلی در کشورهای اسلامی، به زودی ابرقدرت پوشالی غرب به نابودی کشیده می شود.

وی بیان داشت: امامان معصوم خصوصا امام هشتم شیعیان با تقویت سیره صبر و پایداری، توانست با تحمل سختی ها به ترویج دین پرستی و اسلام خواهی بپردازد.