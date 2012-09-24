حجت الاسلام محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: در اسلام هم حکم به جهاد و هم به دفاع داریم و در هر دو باب نیز احکام خاصی وجود دارد.

وی افزود: در باب دفاع از اسلام و ناموس و کشور اسلامی وظیفه بر هر مرد و زن و کوچک و بزرگ مسلمان مشخص شده است.

وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس که دنیای کفر در مقابل کشور مسلمان ایران تا بن دندان مجهز شده بود مردم عزیز ایران با دفاع مقدس خود و ایثار جان و نثار خون خود کشور را بیمه و از شر اجانب مصون داشتند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج تاکید کرد: هم اکنون آثار آن دفاع را در پیشرفت ایران اسلامی در تمام عرصه ها خصوصا علمی و نظامی شاهدیم که بی شک ثمره خون شهدا و ایثار جانبازان و رزمندگان و صبر خانواده های آنها است.

وی افزود: در حال حاضر ایران به عنوان یگ الگو برای تمام جهان مطرح شده که در این سالها نشانه هایی از آن به چشم می خورد که ملت ها در کشور های اسلامی و حتی غیر اسلامی برای احقاق حق خود در مقابل استکبار قیام کرده اند و این به دلیل اسلامی بودن این الگو و رهبریت روحانی آن و شخصیت امام است که نام روح الله در دنیا طنین انداز است.

حجت الاسلام محبی به عدم تبادل اقتصادی در دوران جنگ با کشور ایران از طرف کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی ناچیزترین امکانات را از ایران به اسم تسلیحات دریغ کرده بودند. این مورد را شاهد بودیم و تاریخ هم آن را بیان می کند که در مقابل چندین موشک دشمن، ما یک موشک هم نداشتیم.

وی گفت: امروز شاهد رشد نظامی ایران در تمام یگانها و نیروهای نظامی و انتظامی و در اختیار داشتن به روزترین تجهیزات هستیم که نشان از مجاهدت و مقاومت متخصصان و جوانان ایران عزیز اسلامی دارد.